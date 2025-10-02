Revelaron un avance del final de Outlander: Blood Of My Blood y crecen las expectativas por la aparición de Claire

Los fanáticos de Outlander ya palpitan el desenlace de Blood Of My Blood: el reciente avance promete emociones fuertes y anticipa un posible regreso. Mirá el video.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Aunque Blood of My Blood se estrenó hace casi dos meses, los fans de Outlander ya se preparan para lo peor: el esperado, pero temido, final de la temporada, que nos dejará sin el universo de la serie hasta quién sabe cuándo. En ese sentido, STARZ reveló un adelanto que impactó a todos. Seguí leyendo para conocer todos los detalles del final más esperado.

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.

Adelanto del final de Outlander: Blood of My Blood

Adelanto del final de Outlander: Blood of My Blood. Video STARZ.

“Ellen se prepara para el día de su boda, mientras Julia intenta escapar”, dice la sinopsis del episodio final de la precuela Blood of My Blood, titulado “Something Borrowed”.

En el adelanto, se puede ver que suenan las campanas para la tan esperada boda de Ellen MacKenzie, pero ¿llegará a casarse con Malcolm Grant o Brian Fraser podrá evitarlo?

Se puede ver a Fraser junto a Murtagh tramando un plan para salvar a Ellen. También luchan contra los Gallowglass, quienes sin duda fueron contratados por Colum para eliminar a Brian y que no arruine sus planes.

Por otro lado, Julia y Henry planean una estrategia para escapar del malvado Lord Lovat y de 1714. Un flashback del pasado de Henry y Julia revela el contexto de su visita a Escocia. Henry sorprende a Julia con billetes de tren y le dice: “He organizado unas pequeñas vacaciones para nosotros”.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Luego, vemos a los Beauchamp saludar desde la ventanilla de un tren rumbo a Inverness. ¿Será que estaban saludando a Claire, de cinco años, y al tio Lamb?

¿Superarán Ellen y Brian finalmente las adversidades y vivirán ese amor legendario? ¿Llegarán Julia y Henry a las piedras antes de que Lovat y los Grant intenten inevitablemente impedir su escape? Para saber eso hay que esperar hasta el día del estreno.

A qué hora se entrena el capítulo final de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.

La serie se emitió semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada. Y ahora, el décimo episodio está cada vez más cerca.

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el último episodio estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Elenco de Outlander: Blood of My Blood

El episodio está protagonizado por Harriet Slater como Ellen, Jamie Roy como Brian, Hermione Corfield como Julia, Jeremy Irvine como Henry, Tony Curran como Lovat, Séamus McLean Ross como Colum, Sam Retford como Dougal, Conor MacNeill como Ned, Sara Vickers como Davina, Rory Alexander como Murtagh, Jhon Lumsden como Malcolm, Sally Messham como la Sra. Fitz y Simon Merrells como el tío Mac.