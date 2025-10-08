Tras muchos años y con nueva incorporación vuelve Kudai a la Argentina, la banda “emo” que fue furor en los 2000

Se presenta en diciembre en el Estadio Obras. Cómo conseguir entradas.
miércoles, 8 de octubre de 2025, 14:50
Kudai en Argentina
Kudai en Argentina

La icónica banda pop latinoamericana Kudai regresa a Argentina con un show único e inolvidable en el marco de su Tour 4 Fans. El 12 de diciembre en el Estadio Obras.

De la mano de Noctis Productions y tras años de espera, Bárbara, Gabriela, Pablo y Tomás vuelven a pisar suelo porteño con un espectáculo renovado, repasando sus grandes éxitos y presentando sus más recientes lanzamientos, como el potente nuevo sencillo Karma.

Kudai, inicialmente llamado Ciao, es un grupo chileno de pop-rock formado en 1999 por los cantantes Barbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman.

En 2006, Nicole Natalino se alejó de la banda, integrándose en su lugar la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba.

El 9 de agosto de 2009, se anunció mediante un comunicado oficial, que el grupo se tomaría un descanso para poder realizar otros proyectos no relacionados con la música, y en 2010 se confirmó oficialmente su separación.

Tras seis años, el 30 de noviembre de 2016, el grupo confirmó su regreso a los escenarios con los miembros originales. El 14 de julio de 2024, se hizo oficial el regreso de Gabriela Villalba al grupo.

Kudai en Argentina

Empezó como una agrupación infantil llamada Ciao, a cargo del mánager Pablo Vega y el productor musical Andrés Sylleros.

En 2003, decidieron cambiar el nombre del grupo a Kudai, esta vez bajo el alero del productor musical Gustavo Pinochet, con un estilo orientado hacia el público adolescente y que se consolida con la publicación del álbum un año más tarde.

Tras dicho trabajo, editaron otros cuatro álbumes de estudio: Sobrevive (2006), Nadha (2008), Laberinto (2019) y Revuelo (2021), además de un álbum en vivo En vivo: desde México (2007).

Kudai en Argentina

Kudai tuvo gran éxito en Latinoamérica, dando surgimiento a la cultura emo en la región durante la década del 2000, gracias en gran medida a su estética musical y visual, que se caracterizaba por imprimir mensajes sociales y tocar temas relevantes en la juventud.

El grupo fue nominado en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo en los Grammy Latinos 2008;​ también han recibido distintos premios como MTV Latinos y Orgullosamente Latino.