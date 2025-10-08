Tras muchos años y con nueva incorporación vuelve Kudai a la Argentina, la banda “emo” que fue furor en los 2000

Se presenta en diciembre en el Estadio Obras. Cómo conseguir entradas.

Kudai en Argentina Foto: Prensa

La icónica banda pop latinoamericana Kudai regresa a Argentina con un show único e inolvidable en el marco de su Tour 4 Fans. El 12 de diciembre en el Estadio Obras.

De la mano de Noctis Productions y tras años de espera, Bárbara, Gabriela, Pablo y Tomás vuelven a pisar suelo porteño con un espectáculo renovado, repasando sus grandes éxitos y presentando sus más recientes lanzamientos, como el potente nuevo sencillo Karma.

Kudai, inicialmente llamado Ciao, es un grupo chileno de pop-rock formado en 1999 por los cantantes Barbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman.

En 2006, Nicole Natalino se alejó de la banda, integrándose en su lugar la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba.

El 9 de agosto de 2009, se anunció mediante un comunicado oficial, que el grupo se tomaría un descanso para poder realizar otros proyectos no relacionados con la música, y en 2010 se confirmó oficialmente su separación.

Tras seis años, el 30 de noviembre de 2016, el grupo confirmó su regreso a los escenarios con los miembros originales. El 14 de julio de 2024, se hizo oficial el regreso de Gabriela Villalba al grupo.

Empezó como una agrupación infantil llamada Ciao, a cargo del mánager Pablo Vega y el productor musical Andrés Sylleros.

En 2003, decidieron cambiar el nombre del grupo a Kudai, esta vez bajo el alero del productor musical Gustavo Pinochet, con un estilo orientado hacia el público adolescente y que se consolida con la publicación del álbum un año más tarde.

Tras dicho trabajo, editaron otros cuatro álbumes de estudio: Sobrevive (2006), Nadha (2008), Laberinto (2019) y Revuelo (2021), además de un álbum en vivo En vivo: desde México (2007).

Kudai tuvo gran éxito en Latinoamérica, dando surgimiento a la cultura emo en la región durante la década del 2000, gracias en gran medida a su estética musical y visual, que se caracterizaba por imprimir mensajes sociales y tocar temas relevantes en la juventud.

El grupo fue nominado en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo en los Grammy Latinos 2008;​ también han recibido distintos premios como MTV Latinos y Orgullosamente Latino.