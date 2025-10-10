A qué hora se estrena capítulo de final de temporada de Outlander: Blood of My Blood

La serie explora los orígenes de los padres de Jamie y Claire, mostrando cómo sus vidas se entrecruzan sin saberlo.

Llega el final de la primera temporada Foto: Starz

Outlander: Blood of My Blood se estrenó hace casi dos meses y este fin de semana llega el ansiado final de la primera temporada. Después de una semana sin capítulos, los fans de Latinoamérica se preguntan a qué hora podrá estar disponible el desenlace.

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.

Blood of my Blood Foto: Starz

A qué hora se entrena el capítulo final de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.

La serie se emitió semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada. Y ahora, el décimo episodio está cada vez más cerca.

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el último episodio estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).

Llega uno de los personajes más esperados

“¡Sé que algunos de ustedes estuvieron esperando este momento! El hermano de Henry, Quentin, también conocido como el Tío Lamb, llega a la final deBlood of My Bloodesta semana", adelanta la cuenta de Instagram @outlander_starz, que además le pone cara a esta nueva aparición.

Sabemos que los padres de Claire viajaron accidentalmente a la Escocia del siglo XVIII y que, cuando era pequeña, Claire se quedó con su tío Lamb. Ahora bien, la gran pregunta es: si él aparece, ¿también lo hará Claire?

De esta forma, crecen las expectativas sobre la aparición de Claire de niña, pero habrá que esperar al episodio final para descubrirlo.

Elenco de Outlander: Blood of My Blood

El episodio está protagonizado por Harriet Slater como Ellen, Jamie Roy como Brian, Hermione Corfield como Julia, Jeremy Irvine como Henry, Tony Curran como Lovat, Séamus McLean Ross como Colum, Sam Retford como Dougal, Conor MacNeill como Ned, Sara Vickers como Davina, Rory Alexander como Murtagh, Jhon Lumsden como Malcolm, Sally Messham como la Sra. Fitz y Simon Merrells como el tío Mac.

El creador de Outlander habló sobre el episodio más dramático de Blood of My Blood

En el episodio 8,Ellen MacKenzie, interpretada por Harriet Slater, es sometida a un examen para “demostrar su castidad”. El procedimiento es impuesto por los Grant, familia de uno de sus pretendientes.

La joven debe someterse a un procedimiento con “herramientas ginecológicas”. “Cuando tratamos de mantener el periodo lo más preciso posible, queda claro que el tratamiento a ciertas personas no ha avanzado mucho. Algunos instrumentos se parecen mucho a los que todavía se usan”, reflexionó Roberts en diálogo con Entertainment Weekly.

Por otro lado, el productor reconoció que la decisión sobre cuánto mostrar del procedimiento causó discusiones dentro del equipo: “La mayoría de las mujeres del show sabían exactamente lo que pasaba. Decidimos que no era necesario mostrarlo todo en pantalla porque la audiencia, especialmente nuestras espectadoras, ya entiende lo que está sucediendo”, explicó.