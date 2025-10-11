Dónde ver “El Padrino”: la saga completa que transformó al cine y la carrera de Diane Keaton

Se trata de una de las trilogías más influyentes de la historia y se encuentra completa en una plataforma de streaming. La actriz que interpreta a Kay Adams falleció este sábado.

Diane Keaton y Al Pacino en 'El Padrino' Foto: PRIME

La noticia del fallecimiento de Diane Keaton paralizó al mundo del cine, ya que fue una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Entre sus grandes obras, se encuentra “El Padrino”, donde interpreta a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone, un personaje clave que aporta una mirada externa al mundo criminal de la familia.

La trilogía, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo, no envejece, sino que trasciende generaciones y sigue siendo una referencia obligada para los amantes del Séptimo Arte. Para maratonear el fin de semana y revivir su historia, la saga completa se encuentra en Amazon Prime Video, disponible en su idioma original.

El Padrino. Foto: Sira Música

Considerada como una verdadera obra maestra del cine, “El Padrino” no solamente redefinió el género del drama criminal, sino que además, se volvió un símbolo de la cultura popular, convirtiéndose en uno de los clásicos más aclamados del mundo y prácticamente un obligatorio en las películas que hay que ver al menos una vez en la vida. Con actuaciones inolvidables de Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, James Caan y Diane Keaton, la saga se mantiene tan vigente como el día de su estreno.

Un rápido repaso por la trilogía: de qué trata “El Padrino” I, II y III

El Padrino (1972)

La historia comienza con Don Vito Corleone, líder de una poderosa familia mafiosa ítalo-estadounidense. Cuando su hijo menor, Michael, un joven alejado de los negocios familiares, se ve forzado a tomar un rol central en la organización, comienza su transformación en el nuevo jefe de la familia. La película explora el precio del poder, la lealtad y la violencia en el seno familiar.

El Padrino II (1974)

Aclamada incluso más que la primera entrega, esta secuela funciona también como precuela. Narra en paralelo el ascenso de un joven Vito Corleone (interpretado por Robert De Niro) y la consolidación de Michael como líder del clan. La cinta profundiza en los dilemas morales del poder y en el aislamiento progresivo de Michael.

El Padrino III (1990)

Años después, un Michael Corleone envejecido intenta alejar a su familia del crimen y legitimar sus negocios, pero se ve arrastrado por traiciones, intereses externos y una nueva generación de mafiosos. Una entrega más melancólica y reflexiva que cierra la saga con un tono trágico.

La actuación de Diane Keaton: cómo despedir a una verdadera estrella del cine

La industria del cine está de luto tras la noticia del deceso de una de las figuras más admiradas, la actriz Diane Keaton. Según confirmó la revista People, la artista falleció a los 79 años en California y su familia pidió pasar el duelo en absoluta soledad, sin dar demasiados detalles sobre su fallecimiento.

Ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 1978 por Annie Hall, Keaton deja un legado imborrable tanto en el cine independiente como en las grandes producciones de Hollywood. Su inolvidable rol en “El Padrino”, le dio renombre mundial al encarnar a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone. Su interpretación aportó una mirada única y humana al universo cerrado y violento de la mafia.

A lo largo de la saga, Kay representa la tensión que existe entre la vida normal y la atracción del poder. Su entrañable historia de amor con Michael comienza como un vínculo honesto y cargado de pasión, pero con el paso del tiempo, se convierte en una historia de traición y desilusión.

Diane Keaton en El Padrino. Foto: IMDB

Su papel en la trilogía es central, ya que encarna a uno de los personajes femeninos más potentes de la historia del cine y lleva en sus espaldas la representación de la conciencia moral que se enfrenta constantemente a la oscuridad atraída por el poder. A través de ella, el espectador es testigo de la gradual pérdida de la inocencia y del costo humano que implica la vida dentro del clan Corleone.