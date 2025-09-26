Stephen King, el rey del terror, reveló sus películas favoritas, y pueden verse en streaming

Un compendio de producciones atemporales sin orden particular. Para volver a ver o descubrir con otros ojos.

Stephen King. Foto: X

Con mensaje en la red social X, Stephen King enumeró sus 10 largometrajes favoritos de todos los tiempos, y aclaró que noe staban en un orden particular. También aclaró que la lista no incluía a los filmes basados en sus novelas: Misery, Cuenta conmigo, Sueños de Libertad y la épica Milagros inesperados.

La mayoría de los largometrajes de la lista del Rey del Terror, que tiene 78 años, son clásicos del cine. Si querés descubrir o volver a ver alguna de estas joyitas, te recordamos el argumento de las que están disponibles en el streaming y te contamos en qué plataforma están.

Las 10 películas favoritas de Stephen King Foto: Captura

Hay otras que se pueden encontrar en el cable o en la TV abierta, como El tesoro de Sierra Madre, Hechizo del tiempo, Carga maldita y las basadas en sus novelas. Estas son las preferidas de King que encontrarás en los proveedores:

Tiburón, en Netflix

El gran éxito de Steven Spielberg de 1975 presenta a una comunidad costera de Long Island asolda por un tiburón asesino que desata el caos. El sheriff local, un biólogo marino y un viejo marinero se lanzan a la caza a la bestia.

Encuentros cercanos del tercer tipo, en HBO Max

Otro épico largometraje de Spielberg con Richard Dreyfuss y Terri Gar: después de un encuentro accidental con naves de otro mundo, un hombre ordinario sigue una serie de pistas psíquicas sobre el primer encuentro programado entre representantes de la Tierra y visitantes del cosmos.

Casablanca, en HBO Max

Inmortales Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en una encrucijada de la guerra: un cínico expatriado norteamericano, dueño de un café, se debate entre ayudar o no a su antigua amante y a su marido fugitivo a escapar de los nazis en el Marruecos francés.

Calles peligrosas, en HBO Max

Un matón de poca monta aspira a subir de rango en la mafia local. Los protagonistas son Robert DeNiro y Harvey Keitel, a las órdenes de Martin Scorsese.

El Padrino parte II, en Prime Video

Francis Ford Coppola tomó el texto de Mario Puzo que retrata los inicios de la vida y la carrera de Vito Corleone en el Nueva York de los años ’20, mientras su hijo Michael amplía y refuerza su control sobre el sindicato del crimen familiar. Estelarizan Al Pacino, Robert DeNiro y Robert Duvall.

Milagros inesperados, en Prime Video

Las vidas de los guardias del corredor de la muerte se ven afectadas por uno de sus reclusos: un hombre negro acusado de asesinato y violación de niños que tiene un misterioso don. Tom Hanks y Michael Clarke Duncan se lucen en un emotivo largometraje que dura más de tres horas.