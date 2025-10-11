De qué murió Diane Keaton, la legendaria actriz ganadora del Oscar con Annie Hall

La artista falleció en California a los 79 años, según confirmó este sábado un portavoz de la familia a la revista People.

Murió Diane Keaton. Foto: Instagram @diane_keaton

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 1978 por Annie Hall, falleció en California a los 79 años, según informó este sábado un portavoz de la familia a la revista People.

Keaton había saltado a la fama en la década de 1970 gracias a su papel como Kay Adams en El Padrino, consolidándose como una de las figuras más icónicas de Hollywood.

Murió Diane Keaton. Foto: Wikipedia

El medio estadounidense informó que no hay más detalles sobre la causa de su muerte y que sus seres queridos pidieron privacidad.

Si bien no se conoce la causa de su muerte, a Keaton le habían diagnosticado carcinoma basocelular cuando era muy joven a los 21 años. Años atrás, le extirparon un segundo cáncer de células escamosas en la zona que rodea su oreja izquierda. Lamentablemente, el cáncer de piel es hereditario en su familia: su tía, su padre y su hermano también lo padecieron.

La carrera de Diane Keaton

Diane Keaton comenzó su carrera en la actuación a fines de la década de 1960, participando en producciones teatrales y en pequeños papeles para televisión y cine.

Su primer gran reconocimiento llegó con la película El Padrino (1972), donde interpretó a Kay Adams, papel que la catapultó al estrellato y la consolidó como una de las actrices más prometedoras de Hollywood.

Diane Keaton en El Padrino. Foto: IMDB

Durante los años 70 y 80, Keaton se destacó por su versatilidad, alternando comedias y dramas. Su colaboración con Woody Allen en Annie Hall (1977) le valió el Oscar a Mejor Actriz, y su estilo único y carisma hicieron que se convirtiera en un ícono de la moda y de la cultura pop de la época.

Películas como Manhattan, Reds y Baby Boom mostraron su capacidad para combinar humor, romanticismo y profundidad emocional.

Murió Diane Keaton. Foto: Instagram @diane_keaton

En las décadas siguientes, Diane Keaton siguió consolidando su carrera, participando en proyectos independientes y grandes producciones, tanto en cine como en televisión.

Su filmografía incluye éxitos como Something’s Gotta Give, The Family Stone y Book Club, y además ha desarrollado una carrera paralela como directora, productora y fotógrafa, demostrando su versatilidad y compromiso con las artes.