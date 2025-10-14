Día de la Madre: cinco películas imperdibles en el streaming para disfrutar con mamá sin salir de casa

Con historias que emocionan, las distintas plataformas de streaming ofrecen títulos ideales para disfrutar junto a mamá y mimarla con pochoclos y algo rico para acompañar en su día.

Valiente, película. Foto: Disney+

El Día de la Madre, que es el próximo domingo, es una gran oportunidad para festejar el amor, la dedicación y la compañía de esas mujeres que nos inspiran y nos brindan todo lo que está a su alcance. Además de regalos y abrazos, una buena idea para homenajearlas es compartir un plan simple y especial: una maratón de películas con pochoclos y algo rico para tomar.

Con distintas historias que emocionan, el streaming ofrece títulos perfectos para disfrutar junto a mamá. A continuación, una selección de películas ideales para ver en el Día de la Madre, disponibles en distintas plataformas:

5 películas para disfrutar junto a mamá

1. “Mamma Mía!” - Prime Video

Mamma Mía!, película. Foto: Prime Video.

“Mamma Mía!” es un musical lleno de energía, humor y paisajes soñados. La historia sigue a Sophie (Amanda Seyfried), que está por casarse y quiere descubrir quién es su padre, pero termina trayendo de vuelta a los tres posibles candidatos del pasado de su madre, Donna (Meryl Streep). La película incluye canciones de ABBA, baile y mucha emoción a flor de piel.

“En la idílica isla griega de Kalokairi, Donna Sheridan, una madre soltera, se pone muy nerviosa cuando su hija Sophie, a punto de casarse, invita a tres de los ex amantes de su madre a la boda con la intención de descubrir la identidad de su padre”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

2. “Todo sobre mi madre” - Prime Video

Este filme, dirigido por Pedro Almodóvar, combina drama y ternura. La historia sigue a Manuela, una joven que comienza un viaje en busca del padre de su hijo recién fallecido y se topa con un grupo de mujeres que la ayudan a reconstruirse. Esta película es un gran homenaje a la maternidad y la resiliencia.

Todo sobre mi madre, película. Foto: Prime Video.

“Manuela y su hijo adolescente viven felizmente hasta el día en que pierde la vida. Manuela decide buscar al padre de Esteban para contarle lo que ha sucedido, llevándose una enorme sorpresa al descubrir su nuevo estilo de vida”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

3. “Un viernes de locos” - Disney+

Esta película supo combinar escenas de comedia, drama y representar el amor que existe entre madre e hija a pesar de todo. Las protagonistas cambian sus cuerpos en una discusión y deben vivir un día en la piel de la otra. Con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, esta comedia es perfecta para reírse y recordar que, aunque distintas, madre e hija siempre terminan entendiendo lo que las une.

Un viernes de locos, película. Foto: Disney+

“La Dra. Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan) tienen una cosa en común: nada. Ni ropa, ni hombres, ni la pasión de Anna por estar en una banda de rock. Nada. Luego, una noche de viernes, el caos místico cambia las cosas, se despiertan con el problema más grande de todos, Tess y Anna están atrapadas dentro del cuerpo de la otra. A días de la boda de Tess, es una carrera contra el tiempo para volver las cosas a la normalidad… y rápido. ¿Lograrán respetar y entender el punto de vista de la otra?”, es la sinopsis oficial de Disney+.

4. “¿Dónde quedó el amor?” - Prime Video

Basada en la novela homónima de Billie Letts, la película sigue a Novalee Nation (Natalie Portman), una joven de 17 años embarazada que fue abandonada por su novio en un Walmart de Oklahoma. Sin casa y sin dinero, Novalee se queda a vivir en secreto dentro del supermercado hasta el nacimiento de su hija, Americus.

¿Dónde quedó el amor?, película. Foto: Prime Video.

A partir de ese momento, emprende un camino de reconstrucción y esperanza, decidido a darle un futuro mejor a su hija. Con la ayuda de las personas que va conociendo en el pueblo, Novalee descubre el verdadero valor de la maternidad, la resiliencia y los lazos humanos, mostrando que en medio de los problemas pueden nacer las segundas oportunidades.

5. “Valiente” - Disney+

Valiente, película. Foto: Disney+

Mérida, una joven princesa que vive en el corazón de la antigua Escocia, debe enfrentarse a las tradiciones de su clan ya que no quiere casarse mediante un arreglo concertado. Decidida a hacer su propio camino, Mérida se enfrenta a un feroz oso y a las expectativas de su familia, demostrando su valentía y determinación.

La película tiene el objetivo de mostrar cómo la relación con su madre cambia cuando esta es víctima de un embrujo que su propia hija deseó.