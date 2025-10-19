Amor en redes: los tiernos mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Las redes sociales se llenaron de emocionantes dedicatorias para festejar este día especial con sus seres queridos.

Famosas en el Día de la Madre. Foto: Instagram.

Este domingo 19 de octubre las redes sociales se llenaron de tiernas dedicatorias con palabras de amor y acompañadas con fotografías a modo de saludos por el Día de la Madre.

En este contexto, famosas como Pampita y la China Suárez utilizaron sus redes para enviar cálidos saludos en este día tan especial. “Cada nacimiento fue muy fuerte para mí. El primero, el de Blanca, puso mi mundo de cabeza”, escribió la modelo.

El video que compartió Pampita.

Por su parte, la actual de Mauro Icardi eligió un hilo de fotos y saludó a su madre. “Feliz día a la mejor”, escribió la actriz, y después añadió fotos con sus hijos.

Saludos por el Día de la Madre. Foto: Instagram.

Juana Repetto también se sumó a los saludos en redes y escribió “Buen día. Feliz día” junto a una foto con sus hijos Toribio y Belisario. Cabe recordar que la actriz se encuentra embarazada y lo anunció el pasado mes mediante un video en Instagram para sus seguidores.

Saludos por el Día de la Madre. Foto: Instagram.

Por otro lado, Gianinna Maradona también le dedicó tiernas palabras a su mamá, Claudia Villafañe. “Feliz día má, sos cada día más espectacular. Gracias por darme la vida y por salvármela en más de una ocasión. Sos mi base, mi pilar, mi faro. Tu amor desmedido e incondicional lo admiro cada día un poco más. Te amo”, expresó.

Saludos por el Día de la Madre. Foto: Instagram.

Desde el ámbito futbolístico, Maxi López compartió una foto en sus historias de Instagram, una foto junto a Daniela Christiansson, madre de su hija Elle y del bebé que está en camino, “Feliz día a la mamucha más hermosa”, escribió.

Saludos por el Día de la Madre. Foto: Instagram.

El origen del Día de la Madre en Argentina

El Día de la Madre en Argentina está vinculado con la iglesia católica y una antigua festividad del calendario litúrgico, que celebraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en el mes de octubre.

De hecho, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre de 1931 a la “Divina Maternidad de María” como recuerdo de que 1.500 años antes, en 431, el Concilio de Éfeso había proclamado a María como la verdadera Madre de Cristo.

Día de la Madre. Foto: Freepik.

A partir de esa celebración, en Argentina se definió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Sin embargo, con el correr de los años, se estableció el tercer domingo de cada mes de octubre por convención cultural y social para agasajar a las mujeres que nos dieron la vida y cuidaron de nosotros cuando éramos pequeños.