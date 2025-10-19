“Mami te quiero mucho”: el sentido mensaje de Franco Colapinto que recordó a su mamá en el Día de la Madre

Previo al GP de Estados Unidos, el pilarense le envió un cálido mensaje a su mamá: “Espero que pases un muy lindo día a la distancia”.

Franco Colapinto le envió un saludo a su mamá. Foto: REUTERS

Franco Colapinto recordó a su mamá y le brindó un cálido mensaje en el Día de la Madre previo a disputar la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de este domingo.

Fue a través de Alpine, su escudería, que Franco pudo hacer un saludo a su mamá y también extensivo para todas las madres, en la previa a su carrera.

El mensaje de Colapinto para su mamá

“Feliz día a las personas más importantes de nuestras vidas, con todo mi corazón, en especial a la mía. Mami, te quiero mucho. Espero que pases un muy lindo día a la distancia”, comenzó diciendo Franco Colapinto en un video selfi.

“Ojalá pueda hacerte un regalito lindo y que disfruten con la familia. Espero que disfruten a sus hijos. Son las personas más importantes que tenemos y les quería agradecer a todos”, agregó el piloto pilarense de 22 años.

Franco Colapinto y el saludo para su mamá por el Día de la Madre. Video: X/@Colapinto_news

La madre de él, Andrea Trofimczuk, mantiene un perfil muy bajo en las redes sociales. Está separada del papá de Franco, Aníbal Colapinto, desde hace varios años.

“Sabemos que es muy difícil llegar ahí, prácticamente increíble. No caigo y creo que a él le pasa lo mismo”, había dicho Andrea tiempo atrás sobre su hijo en una nota con TN.

Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto. Foto: X/@ColapintoFiles

Respecto de sus tareas, uno de los emprendimientos que tuvo Andrea fue vender ropa a través de Facebook. También, en su historial de publicaciones, hay muchas fotos de ella junto a un pequeño Franco Colapinto, incluso en diferentes etapas de la vida del actual piloto de Fórmula 1.

En este Día de la Madre, su famoso hijo quiso honrarla y enviarle este afectuoso saludo en la previa a la importante carrera que tiene en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde parte en la posición 15°, a partir de las clasificaciones que se llevaron a cabo este sábado.