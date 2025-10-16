Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos: un referente del postpunk argentino

La noticia fue confirmada a La Viola por su hermana Patricia, quien lo recordó con enorme cariño y explicó que su partida fue totalmente inesperada.

Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos. Foto: X @ganposta

Apasionado por el arte desde siempre, Fiori formó parte de proyectos pioneros como Neumáticos y el grupo de fusión urbana Canturbe, pero su nombre quedó grabado en la historia del postpunk argentino de los años 80.

Murió Alejandro Fiori. Foto: Instagram @caitolorenzo

Con un estilo propio y composiciones que se alejaban de los clichés, aportó una sensibilidad única a Los Encargados, la banda liderada por Daniel Melero. Luego consolidó su sonido en Viajar Lejos, el disco debut y único de Los Pillos, grabado en solo cinco días en 1987 y reeditado en 2021.

Los arpegios característicos de Fiori dotaban a las canciones de una atmósfera envolvente, con influencias que iban desde Invisible hasta Joy Division, reflejando la experimentación sonora de una época.

Tras un paso por Clap, el músico volvió a Los Pillos para trabajar en Nómadas, un segundo álbum que nunca llegó a publicarse.

Así recordó Caito Lorenzo a Alejandro Fiori. Foto: Instagram @caitolorenzo

Su muerte deja una profunda huella entre los seguidores del género y en colegas que siempre lo consideraron un artista de culto. En 2014, la banda Pez le rindió homenaje grabando una versión de Viajar Lejos, incluida luego en su disco Banda de covers.