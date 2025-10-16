Un año de la muerte de Liam Payne: del recuerdo de Louis Tomlinson a la despedida de los One Direction

A un año de la tragedia que conmocionó a los fans de One Direction, el cantante británico rompió el silencio y recordó a su excompañero en una emotiva entrevista. Los mensajes del resto del grupo.

Fans de One Direction homenajean a Liam Payne en el londinense Hyde Park. Foto: Reuters.

El 16 de octubre de 2024 quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de One Direction. Hace exactamente un año, el músico Liam Payne perdió la vida tras caer de un balcón en el hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

La noticia recorrió el mundo y marcó un antes y un después para quienes habían crecido escuchando la voz del artista británico, que tenía 31 años al momento de su trágico fallecimiento.

Funeral de Liam Payne. Foto: Reuters.

Sus excompañeros de banda, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles, expresaron entonces su pesar con sentidos mensajes en redes sociales. Un mes más tarde, los cuatro se reunieron en Londres para despedirlo en un funeral privado, acompañados por familiares y amigos cercanos.

Ahora, un año después del trágico episodio, Louis Tomlinson decidió hablar públicamente sobre su pérdida por primera vez. Lo hizo en el podcast “The Diary Of A CEO”, conducido por Steven Bartlett. El exintegrante de One Direction aceptó la invitación, y reveló que Bartlett también era amigo de Payne, un detalle que desconocía hasta que comenzaron a conversar.

Qué dijo Louis Tomlinson sobre Liam Payne, a un año de su fallecimiento

Durante la entrevista, que se extendió por casi dos horas, el artista británico repasó los momentos más significativos de su vida: su paso por One Direction, la fama, su carrera solista, la paternidad y su relación con Liam Payne. Con tono sereno y entre pausas de emoción, confesó que nunca había hablado del tema públicamente por miedo a ser definido por la tragedia.

Liam Payne junto a Louis Tomlinson. Foto: Instagram.

“No se puede juzgar solo por lo que se ve porque en la realidad es mucho más que eso. A esa edad todos estamos intentando salir adelante, hay mucho espacio para ser malentendido. Para nosotros fue muy difícil descubrir quiénes éramos fuera de One Direction y esa pregunta es muy intimidante”, expresó el cantante de 33 años.

En otro tramo, rememoró con cariño su vínculo con Payne y reconoció la admiración que siempre sintió por él. “Él había cantando en el West Brom Stadium antes de que nosotros hubiera hecho nada. No creo que hubiera podido ser lo suficientemente valiente para admitirlo cuando estábamos en la banda porque era demasiado orgulloso, pero todos lo admirábamos porque tenía mucha más experiencia que nosotros”, dijo.

También destacó el apoyo que recibió de su amigo cuando presentó su documental “All Of Those Voices”, recordando que Liam fue el único de sus excompañeros que asistió a la premiere.

Los integrantes de One Direction en el velorio de Liam Payne. Foto: Reuters.

Finalmente, Louis relató cómo se enteró de la muerte de Liam: “Me enteré en el auto en Los Ángeles. Acaba de dejar a mi hijo, Freddy, en la escuela y estaba apunto de regresar a mi casa".

“Fue Niall quien me contó. Me preguntó si había visto las noticias y en el momento en que dijo eso supe a qué se refería... Él definitivamente estaba luchando en ese momento de su vida”, confesó con la voz quebrada.

Con esta sincera confesión, Louis Tomlinson se convirtió en el primer exintegrante de One Direction en hablar públicamente sobre la muerte de Liam Payne. Su testimonio, cargado de sensibilidad y reflexión, fue recibido con emoción por los fans del grupo, quienes valoraron su honestidad y empatía.

Mientras tanto, Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik optaron por mantener el silencio, limitándose a los mensajes de despedida que compartieron en 2024, cuando la tragedia aún era reciente. Aun así, las palabras de Louis reavivaron entre los seguidores la esperanza de que, algún día, los cuatro vuelvan a reunirse en memoria de quien fuera una de las voces más queridas de su generación.

Cómo fueron las despedidas de Louis, Zayn, Niall y Harry a su “hermano” de One Direction

Un día después de la muerte de Liam, en 202, Louis Tomlinson y Zayn Malik fueron los primeros ex integrantes de One Direction en expresarse a través de sus redes sociales para despedir a su antiguo compañero de la banda británica-irlandesa.

El primero en hacerlo fue Tomlinson, quien compartió un sentido texto en su cuenta de Instagram: “Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable".

Mensaje de Louis Tomlinson para Liam Payne, unos días después de su fallecimiento. Foto: Instagram / louist91.

Y continuó sobre su relación personal: “Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida“.

“Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda. Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction“, destacó Tomlinson.

Por su parte, Zayn Malik escribió una emotiva dedicatoria, también en redes sociales. “Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podíamos tener en nuestras vidas“, comenzó el escrito que publicó Malik, en sus redes sociales.

Homenaje de Zayn Malik a Liam Payne. Fotos: X/ZaynReport - Indie5051.

“Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Al extrañar mi hogar cuando tenía 17 años, siempre estabas ahí con una perspectiva positiva y sonriente, de manera tranquilizadora, y haciéndome saber que eras mi amigo y que era amado", expresó el cantante.

Y remarcó: “Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo, obstinado y te importaba un carajo decirle a la gente cuando se equivocaba. A pesar de que chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso. En lo que respecta a la música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, yo era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional".

En misma línea con Tomlinson, Malik aseguró que "perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirte como es debido y decirte que te amaba y respetaba muchísimo. Lo apreciaré todo. los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre".

“No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento aparte de más que devastado. Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y estés en paz y sepas lo amado que sos. Te amo, hermano", finalizó Zayn, en memoria de Payne.

Harry Styles, en la misma línea que sus compañeros, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Estoy realmente devastado por la muerte de Liam”, comenzó. “Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía”, prosiguió.

Mensaje de Harry Styles tras la muerte de Liam Payne. Foto: Instagram / harrystyles.

“Liam vivía a pleno, con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los más preciados de mi vida. Te extrañaré siempre, mi querido amigo”, agregó el compositor del hit “As it was”.

Por útimo, Niall Horan, también había compartido un mensaje para su querido amigo que conmovió profundamente a los fans del grupo. “Estoy absolutamente devastado por la muerte de mi increíble amigo, Liam. Simplemente, no parece real”, fue lo primero que escribió.

“Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante en cada habitación y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros”, continuó. “Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen llegando a nuestros sueños más locos juntos, y atesoraré cada momento que tuvimos por siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no sucede a menudo en la vida”, agregó.

Niall Horan y Liam Payne. Foto: Instagram / niallhoran.

“Me siento muy afortunado de haberlo visto recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, le estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador”. “Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano”, sentenció Niall y agregó una foto que data de hace varios años.