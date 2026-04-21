El papa León XIV recordó a Francisco en el primer aniversario de su muerte:

Papa Francisco y papa León XIV. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El papa León XIV conmemoró este martes el primer aniversario de la muerte del pontífice Francisco, de quien dijo que “ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos” y valoró su “cercanía” con los más pobres y débiles.

En lo que ya empieza a ser una costumbre, León XIV acudió a la parte trasera del avión que le llevaba desde Angola a Guinea Ecuatorial, en su última etapa de gira por África, para contestar a algunas preguntas de los periodistas angolanos.

El Papa aprovechó la ocasión para recordar a su predecesor, algo que también hizo esta mañana en su cuenta de la red social X, con un mensaje donde llamó a recoger su legado.

Papa Francisco. Foto: Reuters

Francisco “ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos”, dijo a los periodistas León XIV, y destacó de su pontificado “la cercanía con los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y ancianos”.

También quiso mencionar que dejó el concepto de “hermandad universal, promoviendo un auténtico respeto por todos los hombres y mujeres, en este espíritu de fraternidad entre todos que se encuentra en el Evangelio”.

Y agregó que también dejó “el mensaje de la misericordia”, ya desde su primer ángelus o en la misa de inauguración del pontificado el 17 de marzo, en el que presentó la parábola de la mujer adultera.

Papa León XIV. Foto: EFE.

“Ha hablado de misericordia de Dios, de amor y perdón”, explicó, citando además la celebración del Jubileo de la misericordia.

“Recemos por él, que está ya gozando de la misericordia del Señor, y agradezcamos al Señor por el don de la vida de Francisco para todo el mundo y toda la iglesia”, añadió.

Este martes, en la basílica de Santa María la Mayor, se celebrará una misa para recordar el año de la muerte del pontífice argentino, que falleció el 21 de abril, un Lunes de Pascua, después de aquel Domingo de Resurrección en el que quiso, a pesar de su débil estado de salud, recorrer la plaza de San Pedro en papamóvil.

Algunas frases destacadas del papa Francisco

El Papa tuvo varias frases refiriéndose a la misericordia y a la inclusión, como por ejemplo, las siguientes:

“Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?” .

“Dios no se cansa de perdonar; somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón” .

“En la Iglesia ninguno sobra, hay espacio para todos”.

El Papa Francisco con Robert Prevost. Foto: Vatican News.

Invitación a que la juventud se incluya en las actividades de la Iglesia y a transmitir un mensaje de paz

“Hagan lío” .

“No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús” .

“Sustituyan los miedos por los sueños. ¡No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños!” .

“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” .

“El dinero debe servir, no gobernar” .

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social” .

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir” .

“El único momento apropiado para mirar a alguien de arriba abajo es para ofrecer ayuda”.

Y finalmente, una frase que repitió tantas veces y que reflejó su espíritu humilde: