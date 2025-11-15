Subastan la carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne: el millonario precio

La cantante le envió una carta de su puño y letra mostrando su admiración por la carrera de solista que Liam estaba construyendo luego de que One Direction se separara.

Subastan una carta que Taylor Swift le envió a Liam Payne Foto: X @tracklist

Liam Payne murió hace un año en la Ciudad de Buenos Aires y su repentino deceso impactó al mundo entero, no solamente por su corta edad, sino por las extrañas condiciones en las que sucedió, tras caerse de un balcón del hotel donde se hospedaba. Recientemente, se conoció que Taylor Swift era muy cercana al artista, y que le envió una carta de puño y letra en el año 2017.

Esta carta será subastada en el mes de diciembre, a través de Omega Auctions y se estima que este objeto podría valer entre 5 mil y 10 mil libras. Es una misiva que la cantante de “Shake it Off” escribió para Payne en el marco de sus presentaciones en el Capital FM Jingle Bell Ball en el O2 Arena de Londres.

La carta escrita a mano por la propia Taylor se encontraba en un sobre que llevaba escrito “Liam” con estrellas dibujadas alrededor, algo típico de la cantante, que suele mostrar su afecto y cariño hacia sus amigos enviando postales y regalos hechos con sus propias manos.

La carta reza: “Liam, cuánto tiempo sin vernos! Estoy muy emocionada por vos, la estás rompiendo en el escenario. Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es muy genial verte de lejos, siempre te estoy aplaudiendo. Buena suerte esta noche”.

Según informaron desde el sitio oficial de subastas, la carta habría sido obsequiada por Liam Payne a un “asociado cercano”, quien fue el que la entregó para ser vendida al mejor postor. Aunque ambos no eran amigos íntimos, sí se sabe que Swift mantuvo un corto noviazgo con Harry Styles, su ex compañero de One Direction.

Qué dijo Louis Tomlinson sobre Liam Payne, a un año de su fallecimiento

Durante la entrevista, que se extendió por casi dos horas, el artista británico repasó los momentos más significativos de su vida: su paso por One Direction, la fama, su carrera solista, la paternidad y su relación con Liam Payne. Con tono sereno y entre pausas de emoción, confesó que nunca había hablado del tema públicamente por miedo a ser definido por la tragedia.

“No se puede juzgar solo por lo que se ve porque en la realidad es mucho más que eso. A esa edad todos estamos intentando salir adelante, hay mucho espacio para ser malentendido. Para nosotros fue muy difícil descubrir quiénes éramos fuera de One Direction y esa pregunta es muy intimidante”, expresó el cantante de 33 años.

Louis Tomlinson y Liam Payne. Foto: Instagram.

En otro tramo, rememoró con cariño su vínculo con Payne y reconoció la admiración que siempre sintió por él. “Él había cantado en el West Brom Stadium antes de que nosotros hubiéramos hecho nada. No creo que hubiera podido ser lo suficientemente valiente para admitirlo cuando estábamos en la banda porque era demasiado orgulloso, pero todos lo admirábamos porque tenía mucha más experiencia que nosotros”, dijo.