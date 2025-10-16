Un año de la muerte de Liam Payne: cómo sigue la causa judicial y quiénes son los acusados

El ex One Direction perdió la vida hace un año al caer del sexto piso de un hotel en Palermo. Los dos imputados por suministrarle drogas siguen presos y a la espera del juicio.

A un año de la muerte de Liam Payne: cómo sigue la causa judicial

Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, murió el 16 de octubre 2024, hace exactamente un año. El cantante cayó del balcón de su habitación del Hotel CasaSur en Palermo y, al día de hoy, Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David, los principales sospechosos por venderle drogas, siguen presos.

El cantante británico falleció exactamente hace un año en la República Argentina en medio de una crisis de salud mental provocada por el consumo de alcohol, cocaína y el psicofármaco sertralina.

Liam Payne. Foto: Reuters.

Las fotos de su habitación del Hotel CasaSur en Palermo revelaron la presencia de excesos y cosas rotas. Desde ese momento, se desataron problemas para extraditar al cuerpo a su país y distintas acusaciones judiciales en búsqueda de responsables.

Muerte de Liam Payne: cuál es el estado de la causa judicial

Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, empleados del hotel CasaSur de Palermo, están a la espera de su juicio oral por la acusación de “suministro de estupefacientes a título oneroso, reiterado en dos oportunidades”. El requerimiento fue impulsado por el fiscal Andrés Madrea, titular de la Fiscalía Nacional N°14.

Los drogas encontradas en la habitación de Liam Payne. Foto: X @elcancillercom.

Paiz permanece encerrado en una alcaidía de la Policía de la Ciudad de la avenida Scalabrini Ortiz. Pereyra, en tanto, está detenido en la cárcel de Marcos Paz.

Según la acusación publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF):

Paiz, de 25 años , habría realizado dos entregas de cocaína : la primera el 14 de octubre a las 03:24, cuando ingresó con Payne al hotel, y la segunda entre 10:03 y 10:44, en la zona de la calle Agüero.

Pereyra, de 24 años, también habría hecho dos entregas: una el 15 de octubre a las 03:25 y otra el 16 de octubre entre 15:30 y 16:00, poco antes de la caída.

Hotel CasaSur, donde encontraron muerte a Liam Payne. Foto: X @maicenitachan

Roger Nores, el empresario argentino vinculado a Liam, había sido sobreseído en febrero de este año en la causa por no tener responsabilidad directa en el hecho. Pero, unos meses después, la Fiscalía General presentó un recurso de queja contra el sobreseimiento que fue aceptado por la Cámara de Casación Penal.

Roger Nores, empresario argentino vinculado a la causa judicial por la muerte de Liam Payne. Foto: Forbes

El fallo habilitó la revisión de la causa y es por ello que la situación procesal de Nores sigue abierta y no está firme.

Las declaraciones cruzadas

El acusado Paiz había declarado luego del suceso: “Nos tomamos un shot de whisky, tuvimos un momento íntimo. No noté nada raro. Fue muy dulce, me preguntaba si estaba bien todo el tiempo”.

Acusado por la muerte de Liam Payne Foto: Celular del acusado

En respuesta a ello, quien era la novia de Liam Payne en aquel momento, Kate Cassidy, calificó a Paiz de “mentiroso” y dijo que “haría cualquier cosa para salir de esto”.

“Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te seguiré amando por el resto de mi vida. Te amo, Liam”, afirmó Kate en un video de su cuenta de Instagram tiempo después de la muerte.

Liam Payne junto a su novia Kate Cassidy. Foto: Instagram.

El ex One Direction que recordó a Liam

Louis Tomlinson, uno de los integrantes de One Direction, expresó en charla con la revista Rolling Stone: “De forma ingenua pensé que, a estas alturas, estaba relativamente acostumbrado al dolor para mi edad y que podría suavizar el golpe, pero fue una idea ingenua. Es muy distinto, nunca antes perdí a un amigo”.

Recordemos que el cantante británico había perdido anteriormente a su madre y hermana, una por enfermedad y otra por sobredosis, en un período relativamente corto de tiempo.