Zayn Malik, cantante y ex One Direction. Foto: Instagram / zayn.

Después de más de una década de espera, Zayn Malik confirmó su regreso a la Argentina y lo hará en un contexto muy especial: será la primera vez que se presente en el país como solista. El cantante británico tocará el próximo 6 de octubre en Villa Crespo, como parte de su gira mundial “KONNAKOL”, con producción de DF Entertainment.

El anuncio oficial puso fin a semanas de rumores y especulaciones entre sus fans argentinos, que habían comenzado a circular tras distintos movimientos del artista en redes sociales. En los últimos días, Zayn había invitado a seguidores de varios países de Latinoamérica a registrarse en plataformas oficiales, lo que alimentó las expectativas de una gira regional.

La última vez que Zayn Malik pisó suelo argentino fue en mayo de 2014, cuando integraba One Direction y la banda se encontraba en el punto más alto de su popularidad a nivel mundial. Desde su salida del grupo y el inicio de su carrera solista, el artista nunca había regresado al país, lo que hizo que la noticia sorprendiera a sus fanáticos que no esperaban que Argentina esté incluida en la gira latinoamericana.

Esto se debe a que su ex compañero de banda, Liam Payne, falleció en suelo argentino en 2024 tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo.

Homenaje de Zayn Malik a Liam Payne. Fotos: X/ZaynReport - Indie5051.

La carrera solista de Zayn Malik

Años más tarde, con una identidad artística consolidada, Zayn vuelve a Buenos Aires para presentar un show completamente enfocado en su proyecto personal. El recital recorrerá los momentos más destacados de su discografía solista e incluirá nuevas canciones, en una propuesta que promete un clima más íntimo y cercano que el de sus años en una boy band.

Zayn en Argentina: cómo conseguir entradas

El concierto se realizará en el Arena de Villa Crespo y las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del recinto. La preventa Macro Selecta comenzará el miércoles 11 de febrero a las 16, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés, mientras que la venta general se habilitará el viernes 13 de febrero a la misma hora.

La gira “KONNAKOL” marca una nueva etapa en la carrera de Zayn Malik. Llega luego del impacto que generaron sus recientes shows en Las Vegas, donde el artista presentó parte de su nuevo material y reforzó su perfil pop y R&B con una puesta en escena más minimalista y emocional.

Desde su debut como solista en 2016 con Mind of Mine, impulsado por el éxito global “PILLOWTALK”, Zayn editó cuatro álbumes de estudio y construyó una carrera propia, alejada del formato de boy band que lo lanzó a la fama. Con esta nueva gira, abre un capítulo artístico más personal y maduro.

El regreso de Zayn Malik a la Argentina no solo significa el reencuentro con un público que lo espera desde hace más de diez años, sino también su presentación definitiva ante los fans locales como el artista solista en el que se convirtió.