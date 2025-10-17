Ranking FIFA al rojo vivo: la Selección Argentina volvió a ganar posiciones y todas las curiosidades del listado

Los liderados por Lionel Messi ya no ocupan la primera posición, pero sí recuperaron terreno tras haber quedado en tercer lugar. Las curiosidades que ofrece la lista en octubre 2025.

La Selección Argentina vuelve a escalar posiciones en el ranking FIFA. Foto: EFE

La Selección Argentina se mantiene en los primeros planos del ranking FIFA, la tabla que muestra las posiciones de todas las selecciones a nivel mundial y que determina quiénes son los equipos con mejor actualidad y con peor rendimiento.

Argentina había descendido, luego de mantenerse primera durante muchos meses, gracias a sus cuatro conquistas (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024). Sin embargo, se ve superada por España, que ahora ocupa el primer lugar y relegó a los dirigidos por Lionel Scaloni.

La selección española está primera en el ranking de la FIFA y segunda, Argentina.

Argentina escaló en el ranking FIFA

Si bien suena contradictorio decir que Argentina escaló posiciones en el ranking FIFA, lo cierto es que en las últimas semanas había descendido hasta el tercer puesto, siendo Francia quien ocupaba el segundo lugar.

Gracias a las victorias que consiguió la Albiceleste en los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico disputados en este mes de octubre, junto con su extraordinaria clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Argentina supo recuperar puntos y relegar a Francia, pasando nuevamente al segundo lugar y dejando a los europeos en la tercera colocación.

A esto se suma el reciente empate de Les Bleus ante Islandia (2 a 2), por las Eliminatorias al Mundial, lo que hizo que los liderados por Kylian Mbappé perdieran puntos en el camino que Argentina logró capitalizar.

Ranking FIFA al rojo vivo

El ranking FIFA lo encabeza España con 1880.76 puntos. Seguida está Argentina con 1872.43 y detrás Francia con 1862.71. El top cinco lo completan Inglaterra y Portugal, con 1824.3 y 1778 respectivamente.

Francia quedó tercera en el ranking FIFA, detrás de Argentina. Foto: REUTERS

El próximo sudamericano que se ubica en el top 10 de los mejores clasificados es Brasil, con 1758.85 y en la séptima posición. En el medio está Países Bajos, en sexto lugar con 1759.96 puntos.

Bélgica (8°), Italia (9°) y Alemania (10°) completan las mejores 10 selecciones, con 1740.01, 1717.15 y 1713.3 puntos respectivamente.

Las curiosidades del ranking FIFA

En la actualidad, el ranking FIFA señala que el país que más posiciones escaló tras la fecha FIFA fue Níger, que logró subir nueve lugares. Hoy los africanos, que están peleando (y con chances) de clasificar al próximo Mundial, se ubican en la posición 117° de un total de 210 selecciones.

Níger pelea por clasificar al Mundial 2026 y es la selección que más puntos obtuvo en las últimas fechas. Foto: X/@michaelv2905

Justamente, la contracara es Grecia. El conjunto helénico, que en 2004 supo conseguir la hazaña de ganar la Eurocopa, descendió ocho posiciones y se ubica en la posición 40°.

Los otros datos interesantes que arroja el ranking de la FIFA es la nueva posición más alta de Kosovo en su historia (84°) que al ganarle a Suecia como visitante por las Eliminatorias europeas, consigue una posición histórica para su corta vida de existencia. En ese mismo sentido, Suecia (una selección siempre protagonista) atraviesa una de sus peores campañas clasificatorias, con solo un punto obtenido en cuatro partidos jugados y -27.63 puntos perdidos en los últimos juegos.

Para cerrar, el caso llamativo de una nación muy pequeña y con poca tradición futbolísticas: Islas Feroe, que en los últimos juegos fue la selección que más puntos obtuvo (+37.95). Se destaca la fabulosa victoria como local ante un combinado como el de República Checa con mucha más historia, jugado en el Estadio Tórsvøllur de Tórshavn (su capital) y que los isleños se impusieron 2 a 1.