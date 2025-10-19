Final de temporada de Blood of My Blood, precuela de Outlander: las teorías sobre el destino de Julia y Henry, los padres de Claire

La serie plantea múltiples posibilidades sobre el viaje temporal de Julia y Henry, desde separaciones inesperadas hasta saltos a épocas desconocidas, dejando la trama abierta para futuros episodios. Las teorías más mencionadas entre los fans.

Llega el final de la primera temporada Foto: Starz

El cierre de la primera temporada de Outlander: Blood of My Blood dejó a los fans con un gran suspenso. Julia y Henry, tras una larga búsqueda entre el pasado y el presente, lograron escapar del Castillo Leathers y del Castillo Grant. Su destino los llevó nuevamente a Craigh na Dun, el misterioso círculo de piedras, con la esperanza de poder atravesarlas y regresar a su tiempo.

Sin embargo, la tensión no dio respiro. En medio del peligro inminente, Henry tomó la mano de Julia y la apoyó sobre una de las piedras, sin saber realmente qué ocurriría. Así, la serie cerró su temporada con un final abierto que deja en el aire la gran incógnita: ¿a dónde fueron?

¿Qué podría pasar con Julia y Henry?

Una de las principales dudas que surgen entre los espectadores es cómo lograrán viajar a través de las piedras sin tener gemas, un elemento clave según las reglas del universo Outlander. Ellos desconocen ese requisito, por lo que la serie podría optar por romper nuevamente el canon o introducir una nueva explicación sobre los viajes temporales.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

También existe la posibilidad de que atraviesen las piedras, pero terminen en un lugar o momento diferente del que esperaban. Incluso podrían separarse en el tiempo, lo que abriría nuevas líneas narrativas para la próxima temporada.

Si permanecen en el pasado, las cosas no serán sencillas. Arch Bug continúa al acecho y busca vengarse de Henry, mientras Simon podría también intentar matarlo al creer que secuestró a Julia y a William. Permanecer en esa época supondría un riesgo enorme, aunque también ofrecería un escenario perfecto para un arranque cargado de drama.

Otra teoría apunta a que podrían viajar a una franja temporal ligeramente distinta, llegando horas o días después del momento inicial. Esto explicaría que Arch no los vea desaparecer y daría pie a rumores de brujería o misteriosas desapariciones.

Henry y Julia, padres de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

Lo que sí parece seguro

Julia y Henry no podrían regresar a la década de 1920, ya que eso alteraría por completo la historia conocida de Claire, quien siempre creyó que sus padres murieron en un accidente automovilístico. Aunque en las novelas hay casos de regresos al tiempo original —como el de Jerry, el padre de Roger—, ese camino abriría demasiadas contradicciones en la trama principal.

Tampoco se descarta que terminen en otra época completamente diferente, quizás en los años 50 o en un punto aún desconocido, lo que ampliaría las posibilidades de conexión con la historia de Claire y su familia.

Henry y Julia, padres de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

En cualquier caso, el final de temporada deja abiertas varias puertas: un posible salto temporal, una separación forzada o un nuevo inicio en otra línea temporal. Habrá que esperar la segunda temporada de Outlander: Sangre de mi Sangre para descubrir qué destino les espera a Julia y Henry.