Diana Gabaldon, autora de Outlander, dio un adelanto sobre la segunda temporada de Blood of My Blood: “Dramático y desgarrador”

Además, la creadora de la saga reveló cuál fue el personaje que recomendó eliminar, las amenazadas que enfrentarán los protagonistas y adelantó nuevas fechas de publicación para su esperado décimo libro.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

El final de la primera temporada de Outlander: Blood of My Blood sorprendió a los fans y presentó desenlaces muy distintos para los padres de Jamie y Claire: mientras una pareja se mantiene unida, la otra se separa. Aunque el estreno de la segunda temporada aún no tiene fecha, Diana Gabaldon, autora de la saga, adelantó lo que podemos esperar.

Aunque la serie se basa en los libros precuela aún no publicados de Gabaldon sobre los padres de Jamie, no sigue al pie de la letra la historia de la autora. Esto se debe, principalmente, a que el showrunner de la serie, Matthew B. Roberts, decidió que los padres de Claire fueran viajeros en el tiempo, en lugar de estar muertos como en los libros.

A pesar de estas diferencias, Gabaldon escribió el episodio 9 (“Braemar”) y coescribió el episodio 10 (“Something Borrowed”) junto a Roberts. Además, es productora, consultora y escribió episodios para la última temporada de Outlander, que se estrenará a principios de 2026.

Henry y Julia, padres de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

En diálogo con Decider, la autora habló sobre escenas eliminadas siguiendo su consejo, las amenazas que enfrentarán Ellen, Brian, Julia y Henry en la segunda temporada, y el estado del Libro 10 de Outlander.

Diana Gabaldon habló sobre Outlander: Blood of My Blood

Sobre los eventos de Brian y Ellen en el final, como el matrimonio de Dougal y Maura Grant y el asesinato de Malcolm por parte de Brian, Gabaldon comentó: “Eso no es lo que sucede con Malcolm en los libros; no lo mato. Podría pasar otra cosa, pero no, eso no ocurre. En cuanto a Dougal y Maura, no lo había considerado, pero me parece bien, así que probablemente lo usaré… Fue bastante sorprendente.”

Respecto a cómo afectará la muerte de Malcolm a Brian y Ellen, Gabaldon adelantó: “El tío Mac seguirá causando problemas, y aunque reciben muchas amenazas, no se esconden por completo durante la mayor parte de la segunda temporada. Pero la mayor amenaza será Lord Lovat.”

Blood of my Blood Foto: Starz

Gabaldon también habló sobre escribir escenas de Julia y Henry, quienes viajan en el tiempo en la serie: “Escribir guiones es parecido a escribir cómics: tenes un esquema, puedes experimentar y, a veces, las escenas que propongo se eliminan. Considero esto más entretenimiento; los personajes no son ‘reales’ como en las novelas. Es como usar a Mickey Mouse dentro de un contexto determinado.”

En cuanto a las decisiones específicas de la serie, como que Henry empuje a Julia y William a través de las piedras, la autora comentó que fue idea de los showrunners, aunque ella les ofreció sugerencias técnicas para que la escena funcionara.

El personaje que Diana Gabaldon recomendó eliminar

Además, la autora recomendó eliminar del final de la primera temporada de Outlander: Blood of My Blood al personaje de Seema, una prostituta con la que Henry había tenido una relación durante su episodio de trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

En una versión inicial del guion, Seema aparece en una escena en la que se acerca a Henry mientras él está con Julia, lo que genera una situación incómoda. Gabaldon sugirió cortar esta escena, argumentando que interferiría innecesariamente en el ritmo de la trama y podría distraer del enfoque principal del episodio. Como resultado, la escena fue eliminada en la versión final del episodi.

Qué dijo sobre la segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood

Acerca de la segunda temporada, Gabaldon aclaró que se aleja más de sus libros: “Es más de ellos que de mí. Dejo comentarios sobre las hojas de ritmo, pero muchas decisiones dependen de lo que funcione mejor para la serie. Cambian cosas constantemente según lo que sucede.”

Cuando le preguntaron por Henry y por Julia, respondió: “No puedo entrar en detalles porque lo que hacen con Henry desde el principio es muy dramático y desgarrador”.

Respecto a la historia jacobita, la autora confirmó que la segunda temporada incluirá material histórico, con batallas como la de Sheriffmuir y la participación de personajes como Dougal, mientras que la historia se divide entre las mujeres y los hombres.

Henry, papá de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

Sobre su participación futura, Gabaldon seguirá escribiendo guiones para la serie, aunque la temporada 2 es principalmente responsabilidad de los showrunners. También trabaja en el décimo libro de Outlander, Una bendición para un guerrero que sale, que espera publicar alrededor de 2026, aunque no necesariamente coincidirá con la temporada 8 de la serie, sino que se estrenará más tarde.

“Cuando llegas al final de la historia, todo encaja. Saber a dónde vas hace que sea mucho más fácil escribir lo que conduce a él”, concluyó Gabaldon.