Usuario usando X (antes Twitter). Foto: Unsplash.

Según los primeros reportes, la red social X (antes conocida como Twitter) mostró este lunes inconvenientes tanto en la carga del feed como en el acceso a publicaciones, perfiles y mensajes. En muchos casos, al intentar ingresar, solo aparecía un fondo negro con la “X” blanca en el centro de la pantalla, sin posibilidad de navegar.

Ante la noticia, los usuarios migraron rápidamente a otras redes sociales como Instagram y Facebook para confirmar si el problema era generalizado y compartir capturas del error.

X (anteriormente Twitter). Foto: Unsplash.

La caída tuvo alcance global y se reflejó en portales de monitoreo de servicios digitales, donde se registró un pico abrupto de reportes. Mientras tanto, la compañía no emitió un comunicado inmediato explicando el origen de la falla.

¿Qué pasó con X?

Al intentar acceder a la aplicación o a la versión web, muchos usuarios se encontraron con una pantalla negra y el logo blanco en el centro, sin posibilidad de actualizar el feed ni interactuar con publicaciones. La interrupción afectó distintas funciones clave y se replicó en varios países de manera simultánea.

Noticia en desarrollo...