La emoción de Catherine Fulop y Ova Sabatini por el anuncio de embarazo de Oriana y Paulo Dybala: “Vuelve a salir el sol”

Los futuros abuelos no dudaron en expresar su felicidad a través de las redes luego del posteo de su hija Oriana.

La felicidad por el embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Foto: Instagram.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron este martes en sus perfiles de Instagram que están esperando su primer bebé. La pareja, que viene de una boda icónica y soñada en Italia, compartió imágenes de la ecografía y como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar.

Las reacciones más destacadas y emocionantes fueron las de Catherine Fulop y Ova Sabatini, los futuros abuelos. El primero en compartir un posteo en redes fue Ova: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”, expresó junto a una foto de Oriana y Dybala.

Por su parte, Catherine Fulop también le dedicó unas tiernas palabras a su hija: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.

Y agregó: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos”, cerró muy emocionada.

El tierno posteo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este martes Oriana Sabatini publicó un video casero donde mostró una de las primeras imágenes de su bebé en camino, donde también se pueden escuchar sus latidos.

"Primer posteo de nosotros tres“, escribió Oriana emocionada. "Vamos a ser papás“, expresan ambos en el clip.

En el registro audiovisual se puede ver a ambos en la sala de la obstetra, mientras que ven por la pantalla la imagen de la ecografía. Además, mezclaron con otros fragmentos desde su casa.“Mirá, es igual a mí”, bromeó Sabatini.