“Weapons” llega al streaming: cuándo y en qué plataforma ver una de las películas de terror más exitosas del año

Conocida como “La hora de la desaparición” en español, el film aporta tensión y una historia original que prometen poner los pelos de punta.

"Weapons", uno de los estrenos de terror más aclamados por la crítica. Foto: redes sociales.

Quedó confirmada de manera oficial el estreno de la película de terror “Weapons” (Armas) por HBO Max, uno de los estrenos del género más esperado por los fanáticos. Este thriller logró posicionarse entre las 10 mejores del año 2025 dentro de su género.

Tras su paso por las salas de cine, donde generó una gran expectativa y elogios por parte de la crítica, “Weapons” ahora se prepara para llegar a las pantallas hogareñas a través del streaming.

La película de terror "Weapons" que se estrenará en HBO Max. Foto: X/@joseluisrubin

¿Cuándo podrá verse “Weapons” por HBO Max?

La plataforma anunció que “Weapons” estará disponible a partir del 24 de octubre, en plena temporada de Halloween.

Por tanto, todos los usuarios de HBO Max, sin importar qué tipo de suscripción tengan, podrán disfrutar de la película sin costo adicional.

Ya ha logrado una gran recepción en aquellos países en donde ha sido estrenada la cinta, principalmente para aquellos aficionados al terror psicológico.

¿De qué trata “Weapons”?

La sinopsis oficial describe una premisa cuanto menos inquietante: “Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición”.

Un punto de partida que genera escalofríos desde el primer minuto y mantiene el mejor estilo enigmático y sobrenatural de uno de los autores del género más destacados de todos los tiempos como es Stephen King.

En su crítica, MeriStation le otorgó 4 estrellas sobre 5, destacando su capacidad para perturbar y atrapar al espectador. “Una película inquietante y gratificante, tanto por su ejecución como por su originalidad”, señalaron.

Pese a recurrir a recursos clásicos del género, tales como abruptos planos y escenarios oscuros, además de la clásica tensión sonora y escenas de sangre, “Weapons” lo hace con una narrativa original y llena de intriga y cuenta una historia que va más allá del miedo inmediato.

Esta película, con su llegada a HBO Max, promete ser uno de los títulos más consumidos en el mercado de terror moderno.