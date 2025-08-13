“La hora de la desaparición” arrasa en los cines con su historia de terror: ¿está basada en hechos reales?

El filme ya fue estrenado el pasado jueves 7 de agosto y está dando de qué hablar por su impactante trama.

La hora de la desaparición, película. Foto: redes sociales.

Una de las nuevas películas que se estrenó en el cine, “La hora de la desaparición”, está dando de qué hablar por su impactante historia de terror dirigida por Zach Cregger.

La trama gira en torno a un pequeño pueblo ficticio de Maybrook, donde 17 alumnos desaparecen en simultáneo, a las 2:17 am. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que los niños salen de sus casas con los brazos abiertos, como si se estuvieran dirigiendo hacia algún tipo de fuerza del más allá.

La hora de la desaparición, película. Foto: captura video.

Nadie sabe qué pasó ni a dónde fueron porque no dejaron ningún tipo de rastro. Sin embargo, el filme se centra en lo que sucede después de la desaparición.

Por otro lado, hay una maestra señalada como una posible responsable, una comunidad al borde de la locura y fenómenos extraños que pueden tener raíces más siniestras de lo que pensaban.

¿Basada en hechos reales?

La película está inspirada en leyendas urbanas y hechos reales de niños que desaparecieron a lo largo del tiempo. Una de las influencias es la del Flautista de Hamelín, una leyenda de Alemania que describe a un hombre que hechiza primero a las ratas y después a los más pequeños del pueblo con su música, haciéndolos desaparecer en venganza por no recibir el pago prometido.

En entrevista con Entertainment Weekly, Zach Cregger contó que parte de la inspiración de la película fue una tragedia personal que lo llevó a escribir como una forma de procesar el dolor.

La hora de la desaparición, película. Foto: captura video.

“Tuve una tragedia en mi vida que fue muy, muy dura. Alguien muy, muy, muy cercano a mí, murió repentinamente y, sinceramente, estaba tan desconsolado que empecé a escribir Weapons, no por ambición, sino simplemente como una forma de afrontar mis propias emociones”, comentó.

Otra posible inspiración de la película podría ser el caso de Madeleine McCann, la pequeña británica que desapareció en el 2007 mientras estaba de vacaciones con su familia en Portugal. También podría ser el caso de Etan Patz, un niño de Nueva York que desapareció en 1979 mientras estaba de camino al autobús escolar, y otro podría ser el de los hermanos Sodder, cinco menores que nunca más fueron encontrados luego de un incendio en su casa en 1945.

Madeleine McCann. Foto: NA.

Elenco de “La hora de la desaparición”