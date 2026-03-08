Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

La octava y última temporada de Outlander ya se estrenó a nivel mundial. La exitosa serie regresa una vez más para poner fin a la historia que comenzó en 2014 y que, tras más de 100 episodios, llega a su cierre definitivo. Después de más de una década en pantalla, la ficción se despide de una enorme comunidad de seguidores que ha acompañado cada capítulo. Por eso, muchos fanáticos ya están atentos al calendario de estreno de los episodios de esta última temporada.

De qué trata la temporada 8 de Outlander

A lo largo de los años, la serie logró conquistar al público gracias a la intensa historia de amor entre Claire y Jamie. En esta nueva entrega, ambos descubrirán que la guerra también alcanzó su hogar en Fraser’s Ridge, que con el tiempo se transformó en un asentamiento próspero que creció durante su ausencia. Sin embargo, los cambios y las nuevas personas que llegaron al lugar plantean nuevos desafíos para los Fraser, quienes deberán preguntarse hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger el lugar que consideran su hogar.

Pero la amenaza no solo llega desde afuera. A medida que intentan mantenerse unidos frente a los conflictos externos, viejos secretos familiares comienzan a salir a la luz y podrían poner en riesgo su relación. Aunque la guerra por la independencia de Estados Unidos quedó atrás, la lucha por defender Fraser’s Ridge recién comienza.

Dónde ver la temporada 8 de Outlander

En Argentina, la temporada 8 de Outlander puede verse a través de Disney+.

Calendario de estreno de la temporada 8 de Outlander

En Estados Unidos, los nuevos episodios se estrenan todos los viernes por la noche a través de Starz. En el resto del mundo llegan apenas unas horas después, ya durante el sábado, lo que permite que los fans puedan seguir la serie casi al mismo tiempo en distintos países.

Este es el calendario de estreno de los episodios de la temporada final:

Episodio 1: 6/7 de marzo

Episodio 2: 13/14 de marzo

Episodio 3: 20/21 de marzo

Episodio 4: 27/28 de marzo

Episodio 5: 3/4 de abril

Episodio 6: 10/11 de abril

Episodio 7: 17/18 de abril

Episodio 8: 24/25 de abril

Episodio 9: 1/2 de mayo

Episodio 10: 8/9 de mayo

En definitiva, los seguidores de Outlander ya pueden marcar estas fechas en el calendario. Durante los próximos meses se emitirá la última tanda de capítulos que pondrá fin a una serie que estuvo al aire durante 12 años. El episodio final se estrenará el 8 y 9 de mayo, marcando el cierre de una historia que se convirtió en un fenómeno entre los fans.