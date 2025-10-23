Una recordada ex participante de Gran Hermano denunció por violencia a su ex novio: “El hombre así no cambia”

La influencer, que blanqueó su noviazgo hace apenas tres meses, anunció su separación en redes sociales y reveló haber sufrido episodios de violencia durante la relación.

Participantes de Gran Hermano 2022. Foto: Captura de pantalla.

Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano 2022, confirmó su separación de Juan Pablo Scalese y reveló a través de sus redes sociales que durante la relación sufrió episodios de violencia. La noticia se dio a conocer este domingo, apenas tres meses después de que la influencer hiciera público su vínculo.

Utilizó Threads, la plataforma de Meta similar a X (anteriormente Twitter), para informar a sus seguidores sobre la ruptura. En su mensaje inicial, Camila fue contundente: “Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie”.

Camila Lattanzio. Foto: Instagram.

Además, la exparticipante del reality detalló los motivos que la llevaron a finalizar el noviazgo: “El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite”. Sus palabras evidencian un patrón de comportamiento agresivo que trascendió los límites del vínculo afectivo y que resultó insostenible.

Según declaró Camila anteriormente, ambos se conocieron hace algunos meses mientras ella organizaba un evento como DJ junto a su hermana Florencia “Puma” Lattanzio.

Posteos de Camila Lattanzio sobre su separación. Foto: Threads.

Desde entonces, comenzaron a salir y en julio de 2025 oficializaron su relación. Scalese, asesor del bloque libertario en la Legislatura Porteña, se convirtió en la primera pareja que la DJ blanqueó públicamente.

A mediados de septiembre, la pareja parecía consolidada cuando el también empresario gastronómico le dedicó un tierno mensaje a la exparticipante del reality de Telefe. “Te Amo”, había expresado Scalese junto a una foto en la que se los ve juntos. Sin embargo, la relación solo duró aproximadamente tres meses.

Historia de Camila Lattanzio previo a su separación. Foto: Instagram / camii_lattanzio.

El uso de redes sociales para denunciar situaciones de violencia se volvió cada vez más frecuente. Plataformas como Threads, X o Instagram le permiten a las víctimas visibilizar sus experiencias y generar un espacio de contención y concientización. En este caso, Camila Lattanzio no solo informó sobre su separación, sino que también instó a otros a no tolerar conductas abusivas: “No acepten la violencia de parte de nadie”.