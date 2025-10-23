Una recordada ex participante de Gran Hermano denunció por violencia a su ex novio: “El hombre así no cambia”
Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano 2022, confirmó su separación de Juan Pablo Scalese y reveló a través de sus redes sociales que durante la relación sufrió episodios de violencia. La noticia se dio a conocer este domingo, apenas tres meses después de que la influencer hiciera público su vínculo.
Utilizó Threads, la plataforma de Meta similar a X (anteriormente Twitter), para informar a sus seguidores sobre la ruptura. En su mensaje inicial, Camila fue contundente: “Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie”.
Además, la exparticipante del reality detalló los motivos que la llevaron a finalizar el noviazgo: “El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite”. Sus palabras evidencian un patrón de comportamiento agresivo que trascendió los límites del vínculo afectivo y que resultó insostenible.
Según declaró Camila anteriormente, ambos se conocieron hace algunos meses mientras ella organizaba un evento como DJ junto a su hermana Florencia “Puma” Lattanzio.
Desde entonces, comenzaron a salir y en julio de 2025 oficializaron su relación. Scalese, asesor del bloque libertario en la Legislatura Porteña, se convirtió en la primera pareja que la DJ blanqueó públicamente.
A mediados de septiembre, la pareja parecía consolidada cuando el también empresario gastronómico le dedicó un tierno mensaje a la exparticipante del reality de Telefe. “Te Amo”, había expresado Scalese junto a una foto en la que se los ve juntos. Sin embargo, la relación solo duró aproximadamente tres meses.
El uso de redes sociales para denunciar situaciones de violencia se volvió cada vez más frecuente. Plataformas como Threads, X o Instagram le permiten a las víctimas visibilizar sus experiencias y generar un espacio de contención y concientización. En este caso, Camila Lattanzio no solo informó sobre su separación, sino que también instó a otros a no tolerar conductas abusivas: “No acepten la violencia de parte de nadie”.