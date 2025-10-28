Airbag pasó por uno de los programas más exitosos de España y se viralizó su reflexión sobre el dinero: “No es justo”

Los hermanos Sardelli, de gira por el país europeo, estuvieron de invitados en La Revuelta y su reflexión sobre los ingresos económicos generó gran impacto entre los usuarios.

Airbag pasó por España para presentar El Club de la Pelea en Barcelona y Madrid. En dicho contexto, los hermanos Sardelli se presentaron en La Resistencia, el programa conducido por David Broncano.

En una charla amena, compartieron anécdotas sobre sus inicios, el presente de la banda y cerraron la entrevista con una versión acústica de Por mil noches.

El conductor les realizó una de las preguntas clásicas del programa, buscando saber cuál era el patrimonio del grupo, argumentando que pocos artistas son capaces de llenar cuatro veces el estadio de Vélez y cuatro el Estadio de River.

La reflexión sobre el dinero que se viralizó

Pese al rotundo éxito del que disfrutan desde hace décadas, Guido dijo: “El rock es austero, nos va muy bien, pero no es un género de cadenas de oro. Lo único que hace Pato es comprar siempre una guitarra más”, bromeó.

Luego, Pato le sumó seriedad al asunto: “Vimos lo que dijo Fito y nos pasa lo mismo, nos da vergüenza”, expresó.

Por su parte, Gastón subrayó el privilegio que representa que “cada uno tiene su casa, sus autos y eso, hoy en día en Argentina, eso es ser un rico. Calculo que en muchos lados también”, comenzó diciendo el bajista.

“No por el gobierno actual, sino por todos los gobiernos, incluyendo el actual, porque es una historia larga de nuestro país”, analizó, y se mostró empático: “Mucha gente no la pasa muy bien y la música, cuando te va bien, es realmente generosa y cualquier número que digas puede ser mucho“, contempló.

“Por lo menos como yo lo vivo me pasa que hablar de dinero, siento que no es justo la sociedad como está hecha, entonces me cuesta decir una cifra”, aseguró Gastón, de reconocida militancia social. Este fragmento de la entrevista no tardó en volverse viral en las redes sociales y los fanáticos de la banda de rock no dudaron en destacar la actitud que tomó el bajista ante la pregunta.

Airbag despide el año en el Monumental con un cuarto show en diciembre

Los artistas anunciaron “el cuarto round” para el miércoles 17 de diciembre. Como una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año —y demostrando que el rock está más vivo que nunca—, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para dar vida a una nueva ceremonia que quedará marcada a fuego en su historia.

Airbag vive un presente imparablecon más de 200 millones de streams, tres River agotados, cuatro Vélez repletos y una gira internacional en marcha. Si no también su conexión genuina y duradera con sus fanáticos desde el primer día y que ahora celebra junto a ellos este nuevo capítulo glorioso.