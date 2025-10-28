Los 4 Fantásticos: primeros pasos, el último éxito de Marvel, tiene fecha confirmada de estreno en Disney+

Con el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en la década de 1960, La Primera Familia de Marvel enfrenta su más grande desafío hasta el momento.

"Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos". Foto: Disney.

A partir del miércoles 5 de noviembre las audiencias podrán disfrutar Los 4 Fantásticos: primeros pasos de Marvel Studios exclusivamente en Disney+.

Equilibrar la vida familiar con el deber heroico es solo uno de los desafíos que enfrentan los Cuatro Fantásticos, ¡pero lo hacen juntos, como familia! Su mayor poder es el vínculo que comparten, atrayendo al público a un mundo retrofuturista deslumbrante que celebra la conexión, el coraje y el corazón. Los 4 Fantásticos: primeros pasos se ubica entre las diez películas más taquilleras de 2025 a nivel mundial.

"Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos". Foto: Marvel Studios.

Los 4 Fantásticos: primeros pasos será el más reciente estreno disponible en formato IMAX ® Enhanced en Disney+, con la exclusiva relación de aspecto expandida de IMAX® para todos los suscriptores, asegurando que la visión creativa de los realizadores se preserve por completo para una experiencia más inmersiva en casa. Los suscriptores con televisores y receptores AV certificados también podrán disfrutar del sonido IMAX ® Enhanced con tecnología DTS:X, que ofrece el rango dinámico completo de la mezcla cinematográfica original.

La banda sonora original, compuesta por el ganador del Premio Oscar®, Emmy® y Grammy® Michael Giacchino, está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y otras plataformas digitales.

Marvel en Concierto. Foto: Disney.

¿De qué trata “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”?

La nueva entrega de los Cuatro Fantásticos no repasa los orígenes del grupo, sino que se sitúa directamente en un universo alternativo, la Tierra-828, donde el equipo ya está consolidado como una familia de héroes. El enemigo principal es Galactus, interpretado por Ralph Ineson, acompañado por Shalla-Bal, una versión del Silver Surfer encarnada por Julia Garner. La trama gira en torno a una idea tan audaz como arriesgada: salvar la Tierra desplazándola a otra ubicación del multiverso.

El elenco está liderado por Pedro Pascal, quien asume el rol de Reed Richards/Mister Fantástico, ofreciendo una interpretación que equilibra su genialidad científica con sus emociones. Lo acompañan Vanessa Kirby como Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm y Joseph Quinn como Johnny Storm. Paul Walter Hauser también se suma al reparto con una versión renovada del clásico villano Mole Man.