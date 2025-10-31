Multimedio 26 presenta “Las 26 del 26”: el nuevo ciclo de entrevistas para la generación streaming

Con la conducción de Tin Insaurralde, saldrá por Youtube los viernes a las 20.

Las 26 del 26, con TIn Insaurralde y Bauleti Foto: Anthony Mujica

Canal 26 lanza “Las 26 del 26”, un ciclo de entrevistas enfocado a la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital, pensado para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

El ciclo, que se transmitirá por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, está conducido por Tin Insaurralde.

En el primer programa el entrevistado es Santiago Baietti (23), conocido com Bauleti, uno de los streamers emergentes más destacados del momento, con presencia plataformas como Kick, Instagram y TikTok, y hasta un ciclo de Vorterix.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas con tres bloques característicos:

Wikipedia challenge

Una idea y vuelta dinámico que invita a la figura a completar los datos que aún no figuran en la biografía digital del invitado.

Google Trends

Para descubrir juntos las 26 búsquedas y noticias más virales sobre él.

La pregunta final

Un cierre íntimo que revela el costado más humano del invitado.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

El estreno contará con una campaña 360° a través de las plataformas digitales y redes sociales de Canal 26, junto con sus canales de YouTube: Canal 26, 26 Espectáculos y Music Top.

Por su naturaleza multiplataforma y su vínculo directo con la comunidad joven y digital, “Las 26 del 26” se presenta como una propuesta estratégica para marcas y anunciantes que buscan generar engagement en audiencias cada vez más difíciles de alcanzar desde los medios tradicionales.