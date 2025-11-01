Cambios en las telenovelas turcas de la tarde: horarios, novedades y qué ver

Telefe ajustó los horarios de sus tres telenovelas turcas, que dominan la franja de la segunda tarde.

La traición, telenovela turca. Foto: Instagram @la.traicion_telefe

Como si ya fueran un género propio de la televisión, las “telenovelas turcas de la tarde” se han instalado en la conversación cotidiana, casi como un ciclo temático. Ante la escasez de ficción nacional en los canales de aire, la franja vespertina de Telefe logró atraer a una audiencia fiel a estas historias dramáticas, hasta copar gran parte de la segunda tarde, entre las 16 y las 20.

Ahora, con ajustes en sus horarios y días de emisión, conviene conocer la guía para no perderse ninguna y, si alguien quiere sumarse, entender de qué va cada una.

Aunque las tres que actualmente están al aire apuntan a públicos similares, la que lidera en audiencia es La traición, la más reciente en estrenarse, que se consolidó entre los cinco programas más vistos de cada día. Este miércoles, por ejemplo, promedió 7,8 puntos, ubicándose quinta, muy por encima del prime time de otros canales, como El Trece, cuyo programa más visto, Buenas noches familia, registró 4,9 puntos y se vio afectado por el partido de Racing contra Flamengo. En general, La traición se mantiene entre 6 y 7 puntos de rating.

Amor a Cualquier Precio, la nueva novela turca de Telefe. Foto: NA.

Novelas turcas: nuevos horarios y días de emisión

Dada la dinámica cambiante de la televisión —con cambios de horarios, levantamientos y estrenos en cualquier día— esta información es temporal y podría modificarse.

16.30 : Pasión prohibida , después de Cortá por Lozano , cuenta la historia de dos hermanas muy diferentes atrapadas en un juego de seducción y ambición. Se emite de lunes a viernes.

17.30 : Amor a cualquier precio , que hasta hace poco cerraba el ciclo, ahora se emite antes de La traición . Al estar cerca del final, sus episodios se dosifican para mantenerse en pantalla más tiempo. Se transmite de lunes a jueves. La historia gira en torno a la familia Korhan : Halis, dueño de un gran imperio de joyería, y su nieto Ferit, un joven soltero muy codiciado. Cada capítulo dura 45 minutos.

18.15: La traición, que antes iba a las 17.30, se emite de lunes a viernes, con doble episodio los viernes de 17.30 a 20. La trama sigue a la jueza Güzide Yenersoy (Vahide Perçin), quien descubre una serie de engaños familiares en cada capítulo.

La producción cuenta con dos temporadas de unos 50 capítulos cada una. Foto: NA.

Las próximas telenovelas turcas que podrían entrar en la grilla

Actualmente, hay tres telenovelas turcas “en espera”, pendientes de un espacio en la programación. Entre ellas: