“Avenida Brasil 2”: elenco, trama y todo lo que se sabe hasta el momento del regreso más esperado a nivel mundial

La telenovela fue furor tras su estreno en 2014 y, en los últimos días, TV Globo confirmó que ya están trabajando en la segunda parte. ¿Cuál será la nueva historia que relatarán y en qué personajes se centrarán?

Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

En las últimas semanas se confirmó el regreso a la pantalla chica de una de las telenovelas mas influyentes de la historia reciente: Avenida Brasil.

En el 2014 este título logró ganarse el cariño del público argentino y se convirtió en uno de los más vistos del género a nivel mundial. Ahora, medios de Brasil aseguraron que ya está en camino una nueva parte de la ficción.

Según trascendió en los últimos días, Avenida Brasil seguirá con nuevos capítulos producidos por Globo y el desarrollo estará a cargo de João Emanuel Carneiro, el autor original de la novela.

Aunque el elenco completo aún no fue revelado, Adriana Esteves y Murilo Benício están confirmados para volver a interpretar a Carminha y Tifón, los papeles que impulsaron sus carreras y dejaron una huella en la cultura popular latinoamericana.

Carmina de Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

La continuidad de Avenida Brasil estaría prevista para el 2027 y nuevamente bajo el mando de Ricardo Waddington, quien dirigió magistralmente la versión original.

Cabe recordar que los 160 capítulos de la novela están disponibles en Prime Video y se pueden ver en toda la Argentina, donde la producción logró escalar al top 3 de lo más visto.

Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

¿De qué trata Avenida Brasil?

Avenida Brasil es una telenovela brasileña que se volvió un fenómeno internacional. Su trama gira en torno a Rita, una nena que queda a cargo de su madrasta Carmina, quien la abandona en un basural para quedarse con la herencia de su padre. Años después, Rita regresa convertida en Nina, una joven decidida a vengarse de la mujer que destruyó su infancia.

Nina de Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

La historia combina drama, romance, traiciones y secretos familiares, y se desarrolla en dos mundos muy contrastados: el lujoso barrio donde vive Carmina y el carismático barrio del Divino.

Jorgito de Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

Los ejes principales de la trama de Avenida Brasil son:

La venganza de Nina contra Carmina.

El triángulo emocional entre Nina, Carmina y Jorgito , el hijo adoptivo de Carmina y gran amor de Nina.

Intrigas, giros y tensiones que mantienen la historia en constante movimiento.

La nueva entrega explorará las consecuencias de la historia inicial y mostrará cómo evolucionaron los personajes más recordados del drama.