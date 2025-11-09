Vuelve Avenida Brasil a la pantalla chica: qué se sabe hasta el momento de la novela que se ganó al público argentino

La telenovela fue un furor tras su estreno en 2014 y, en los últimos días, confirmaron que una nueva parte de la ficción ya está en camino. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Jorgito y Nina en Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

Una de las novelas que más generó impacto con su estreno fue Avenida Brasil. En el 2014 este título logró ganarse el cariño del público argentino y se convirtió en uno de los más vistos del género. Ahora, medios de Brasil aseguraron que ya estaría en camino una nueva parte de la ficción.

Según trascendió en los últimos días, Avenida Brasil seguirá con nuevos capítulos producidos por Globo y el desarrollo estará a cargo de João Emanuel Carneiro, el autor original de la novela.

Carmina de Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

Sin embargo, él no sería el único en volver a Avenida Brasil, sino que también confirmaron a Adriana Esteves y Murilo Benício, quiénes encarnaron a Carminha y Tufão en la telenovela. La continuidad de Avenida Brasil estaría prevista para el 2027 y nuevamente bajo el mando de Ricardo Waddington, quien dirigió magistralmente la versión original.

Cabe recordar que los 160 capítulos de la novela están disponibles en Prime Video y se pueden ver en toda la Argentina, donde la producción logró escalar al top 3 de lo más visto.

Carmina y Jorgito en Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

¿De qué trata Avenida Brasil?

Avenida Brasil es una telenovela brasileña que se volvió un fenómeno internacional. Su trama gira en torno a Rita, una nena que queda a cargo de su madrasta Carmina, quien la abandona en un basural para quedarse con la herencia de su padre. Años después, Rita regresa convertida en Nina, una joven decidida a vengarse de la mujer que destruyó su infancia.

Nina de Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

La historia combina drama, romance, traiciones y secretos familiares, y se desarrolla en dos mundos muy contrastados: el lujoso barrio donde vive Carmina y el carismático barrio del Divino, donde se mueve gran parte de la acción.

Jorgito de Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

Los ejes principales de la trama de Avenida Brasil son: