Estrenos de Disney+ en noviembre 2025: las películas, series y documentales que no te podés perder

Nuevas temporadas, contenido exclusivo y regresos esperados marcan la agenda del mes en la plataforma de streaming. Conocé más.

Una Navidad muy Jonas Brothers. Foto: Disney+

Con la llegada de noviembre, Disney+ presenta una oferta renovada de contenido para todos los gustos. Entre nuevas temporadas, documentales exclusivos y propuestas originales, la plataforma amplía su catálogo con una variedad de títulos que combinan entretenimiento, drama, acción y comedia.

A continuación, un repaso detallado por las principales novedades del mes en la plataforma de streaming.

Los estrenos de Disney+ para noviembre

“Todo vale”

- Estreno: martes 4 de noviembre

Todo Vale. Foto: Disney+

- Sinopsis oficial: “Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con separaciones de alto perfil, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas”.

- Elenco: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson, Glenn Close.

“Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”

- Estreno: miércoles 5 de noviembre

Los 4 Fantásticos. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS/MARVEL STUD

- Sinopsis oficial: “Con el telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en la década del 60, la primera familia de Marvel se enfrenta a un desafío sobrecogedor. Obligados a equilibrar sus lazos familiares con su trabajo de héroes, deben defender a la Tierra de un dios espacial y de su enigmático heraldo”.

- Elenco: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner, Ralph Ineson.

“La peor vuelta del mundo”

- Estreno: viernes 7 de noviembre

La peor vuelta del mundo. Foto: Disney+

- Sinopsis oficial: “Sin tener idea de lo que implica darle la vuelta al mundo, Juanpa Zurita convence a Disney+ de que lo puede lograr con un pequeño avión de un solo motor y el legendario piloto Matt Guthmiller. Recorriendo 8 destinos, 4 continentes, con 8 invitados famosos para no fracasar solo, y el poco presupuesto que le sacó a Disney… era inevitable que esto terminara en un desastre".

- Elenco: Juanpa Zurita, Lele Pons, Chingu Amiga, Jair Sánchez, Daniela Rodrice, Facundo Gómez.

“Una Navidad muy Jonas Brothers”

- Estreno: viernes 14 de noviembre

Una Navidad muy Jonas Brothers. Foto: Disney+

- Sinopsis oficial: “Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias”.

- Elenco: Kevin, Joe y Nick Jonas, Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin.

“La mano que mece la cuna”

- Estreno: miércoles 19 de noviembre

La mano que mece la cuna. Foto: Disney+

- Sinopsis oficial: “Un thriller psicológico, seductor y lleno de suspenso que reinventa la clásica película sobre una madre de clase alta en los suburbios que contrata a una nueva niñera, solo para descubrir que no es quien dice ser”.

- Elenco: Maika Monroe, Mary Elizabeth Winstead, Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome.

“The Beatles Anthology”

- Estreno: miércoles 26 de noviembre

- Sinopsis oficial: “Los ocho episodios originales de la serie narran el legendario viaje que comenzó en Liverpool y Hamburgo y que pronto cautivó al mundo. Dan vida a historias atemporales: la Beatlemanía, la revolucionaria llegada de la banda a Estados Unidos, su papel a la vanguardia de la contracultura de los años 60, su exploración espiritual en la India y su eventual separación. Y a través de todo ello, el hilo conductor: la música, siempre la música”.

“Hija del fuego: la venganza de la bastarda”

- Estreno: noviembre

Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Foto: Disney+

- Sinopsis oficial: “Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia, una mujer extranjera que llega para casarse con un poderoso empresario. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece”.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Foto: Disney+

- Elenco: China Suárez, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Eleonora Wexler, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido, Jerónimo Bosia.