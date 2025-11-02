Ganó 7 estatuillas en los Martín Fierro: la película nacional con Lali, Leo Sbaraglia y Julieta Zylberberg que no te podés perder en Prime Video
Prime Video es una de las plataformas que apuesta por el contenido nacional y en esta oportunidad se destaca la película “Puan”, una comedia protagonizada por Marcelo Subiotto, Leonardo Sbaraglia y Julieta Zylberberg.
En octubre 2024, cuando se realizó la primera edición de los Martín Fierro de Cine y Series en la Usina del Arte, en la Boca, el filme nacional, desarrollado en la UBA, se llevó 7 estatuillas, entre ellas por: mejor guión, actor protagónico de comedia, dirección, actor reparto de comedia y mejor película.
De qué se trata “Puan”
“Cuando Marcelo Peña finalmente está a punto de ser nombrado jefe del Departamento de Filosofía, el famoso y seductor profesor Sujarchuk regresa de Europa para reclamar el puesto para sí”, es la sinopsis oficial de la película.
El filme sigue a Marcelo, un profesor de Filosofía Política que es un apasionado en la materia. El conflicto se desarrolla cuando su jefe de cátedra y mentor fallece, dejando el puesto libre. En ese momento aparece Rafael, su principal rival carismático que llega con muchas ideas europeas.
También podría interesarte
La trama principal muestra la lucha de egos entre ambos, pero sobre todo cómo esta competencia desestabiliza la vida de Marcelo.
Elenco de “Puan”
- Marcelo Subiotto
- Leonardo Sbaraglia
- Julieta Zylberberg
- Alejandra Flechner
- Mara Bestelli
- Andrea Frigerio
- Cristina Banegas
- Participación de Lali Espósito
La película de terror de Prime Video que atrapa desde el principio
Prime Video es una de las más elegidas para maratonear los fines de semana tanto con series como con películas o documentales. En esta oportunidad, la plataforma ofrece una de las películas más vistas en el género del terror.
Se trata de “Hombre Lobo (Wolfman)”, un filme lanzado en enero del 2025 dirigido por Leigh Whannell que fue un éxito en el streaming.
“Christopher Abbott protagoniza el filme como Blake, un esposo y padre en San Francisco que hereda su aislada casa de la infancia en Oregón tras la desaparición de su padre presuntamente muerto. Como su matrimonio con Charlotte (Julia Garner), su exitosa y ambiciosa esposa, está en problemas, Blake la convence de tomarse un descanso y visitar la propiedad junto a su hija, Ginger”, remarca la sinopsis oficial de Prime Video.