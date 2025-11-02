Ganó 7 estatuillas en los Martín Fierro: la película nacional con Lali, Leo Sbaraglia y Julieta Zylberberg que no te podés perder en Prime Video

El filme nacional fue desarrollado en la UBA y es uno de los más vistos de la plataforma de streaming. De qué se trata.

Puan, película. Foto: Prime Video.

Prime Video es una de las plataformas que apuesta por el contenido nacional y en esta oportunidad se destaca la película “Puan”, una comedia protagonizada por Marcelo Subiotto, Leonardo Sbaraglia y Julieta Zylberberg.

En octubre 2024, cuando se realizó la primera edición de los Martín Fierro de Cine y Series en la Usina del Arte, en la Boca, el filme nacional, desarrollado en la UBA, se llevó 7 estatuillas, entre ellas por: mejor guión, actor protagónico de comedia, dirección, actor reparto de comedia y mejor película.

De qué se trata “Puan”

“Cuando Marcelo Peña finalmente está a punto de ser nombrado jefe del Departamento de Filosofía, el famoso y seductor profesor Sujarchuk regresa de Europa para reclamar el puesto para sí”, es la sinopsis oficial de la película.

El filme sigue a Marcelo, un profesor de Filosofía Política que es un apasionado en la materia. El conflicto se desarrolla cuando su jefe de cátedra y mentor fallece, dejando el puesto libre. En ese momento aparece Rafael, su principal rival carismático que llega con muchas ideas europeas.

Puan, película. Foto: Prime Video.

La trama principal muestra la lucha de egos entre ambos, pero sobre todo cómo esta competencia desestabiliza la vida de Marcelo.

Elenco de “Puan”

Marcelo Subiotto

Leonardo Sbaraglia

Julieta Zylberberg

Alejandra Flechner

Mara Bestelli

Andrea Frigerio

Cristina Banegas

Participación de Lali Espósito

Puan, película. Foto: Prime Video.

