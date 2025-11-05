Premios Martín Fierro Latino 2025: la lista completa de todos los nominados en televisión, radio y plataformas

Premios Martín Fierro. Foto: NA

La industria del espectáculo continental se encuentra expectante de cara a los Premios Martín Fierro Latino 2025, donde la Argentina cuenta con más de 40 nominaciones en televisión, radio y streaming. Martín Campos Witzel, conductor de Canal 26, compite por “Labor periodística”.

La ceremonia será el domingo 23 de noviembre en el Hotel JW Marriott de Brickell, Miami, y se podrá ver en vivo desde las 21.00 por el canal de YouTube SAMTV MIAMI del Semanario Argentino Miami.

Martín Fierro Latino. Foto: mflatino.com

La lista completa de los nominados a los premios Martín Fierro Latino 2025

Actualidad e Interés General

Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)

Siéntese quien pueda - Univisión (USA)

Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)

LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Talk Show

“Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (CHILE)

“Directo con Teuteló”- América TeVe (USA)

Desiguales - Univision (USA)

Mejor Presentador

Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)

Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)

Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Mejor Presentadora

Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)

Pamela David - América (ARGENTINA)

Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)

Columnista / Cronista Exteriores

José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)

Andrea Estevez - Univisión - (USA)

Jerónimo Mura - Telemundo (USA)

Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)

Reality Show

Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)

Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)

La Isla - Telemundo (USA)

Noticiero

DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)

Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)

La entrevista - EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)

Labor Periodística

Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)

Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)

Martín Campos Witzel. Foto: Instagram @martincwok

Magazine

El Medio Día - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA)

Tu día CANAL 13 (CHILE)

A la Tarde - América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

Mi nombre es - TVN (CHILE)

Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)

REALM26 - RealM26 Youtube (USA)

Cultural y Educativo

Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)

Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)

De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERU)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)

El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)

Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)

Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)

Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)

Viajes y Turismo TV

Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)

Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)

El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)

Producción Integral

Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)

Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)

Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)

Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)

La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

Ahora Caigo - TVN (CHILE)

El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)

Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas - Actualidad Radio (USA)

Carolina Resch - La Poderosa (USA)

Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

Programa de Radio AM/FM

Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)

Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)

Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)

Florida al Dia - América Radio (USA)

Influencer

Gonzalo Gobich (USA)

Juan de Montreal (USA)

Jose Gonzalo Bulacio (USA)

Alexander Otaola (USA)

German Pinteño (ARGENTINA)

Brisa Florentín (ARGENTINA)

Revelación

Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)

Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)

Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)

Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)

Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)

Inmigración TV - Youtube (USA)

Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)

Programa Deportivo en Televisión

Modo Fútbol - Telemundo (USA)

Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)

Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)

Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)

F90 - ESPN (ARGENTINA)

F12 - ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)

Intrusos - América TV (ARGENTINA)

Intrusos. Foto: Instagram @intrusos

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)

Esteban Mirol (ARGENTINA)

Latinos por el Mundo

Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)

Roxana Salerno (USA)

Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)

Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)

Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)

Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)

Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)

Canal de Streaming

Radio Zónica (ARGENTINA)

Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)

Con los amis Podcast (USA)

RealM26 (USA)

DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Documental en Plataformas

Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)

Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)

Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)

Programa Infantil en TV y Plataformas

La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)

Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)

Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)

Efecto N - “TVN” (CHILE)

Contenido Argentino en Estados Unidos

Club Miami - TYC Sports Internacional(MIAMI)

Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)

Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)

El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)

Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)

IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)

Copa potrero (ESPN Argentina)

Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas