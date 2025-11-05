Premios Martín Fierro Latino 2025: la lista completa de todos los nominados en televisión, radio y plataformas

La industria del espectáculo continental se encuentra expectante de cara a la ceremonia en Miami. Martín Campos Witzel, conductor de Canal 26, compite por “Labor periodística”.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
La industria del espectáculo continental se encuentra expectante de cara a los Premios Martín Fierro Latino 2025, donde la Argentina cuenta con más de 40 nominaciones en televisión, radio y streaming. Martín Campos Witzel, conductor de Canal 26, compite por “Labor periodística”.

La ceremonia será el domingo 23 de noviembre en el Hotel JW Marriott de Brickell, Miami, y se podrá ver en vivo desde las 21.00 por el canal de YouTube SAMTV MIAMI del Semanario Argentino Miami.

Martín Fierro Latino. Foto: mflatino.com

La lista completa de los nominados a los premios Martín Fierro Latino 2025

Actualidad e Interés General

  • Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
  • La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)
  • Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
  • Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
  • LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Talk Show

  • “Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (CHILE)
  • “Directo con Teuteló”- América TeVe (USA)
  • Desiguales - Univision (USA)

Mejor Presentador

  • Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
  • Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
  • Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)
  • Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)
  • Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Mejor Presentadora

  • Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
  • Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)
  • Pamela David - América (ARGENTINA)
  • Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)

Columnista / Cronista Exteriores

  • José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
  • Andrea Estevez - Univisión - (USA)
  • Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
  • Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)

Reality Show

  • Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)
  • Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
  • La Isla - Telemundo (USA)

Noticiero

  • DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)
  • Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
  • La entrevista - EVTV Miami (USA)
  • América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)

Labor Periodística

  • Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
  • Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
  • Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)
Martín Campos Witzel. Foto: Instagram @martincwok

Magazine

  • El Medio Día - TVN (CHILE)
  • Directo con Teuteló - América TeVe (USA)
  • Tu día CANAL 13 (CHILE)
  • A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
  • DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

  • Mi nombre es - TVN (CHILE)
  • Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)
  • REALM26 - RealM26 Youtube (USA)

Cultural y Educativo

  • Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)
  • Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
  • De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERU)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

  • Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
  • ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)
  • El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
  • Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)
  • Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
  • Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)

Viajes y Turismo TV

  • Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
  • Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)
  • El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)

Producción Integral

  • Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)
  • Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
  • Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
  • Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)
  • La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

  • Ahora Caigo - TVN (CHILE)
  • El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
  • Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
  • Mejor Conducción Radio AM/FM
  • Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
  • Carolina Resch - La Poderosa (USA)
  • Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

Programa de Radio AM/FM

  • Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
  • Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
  • Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
  • Florida al Dia - América Radio (USA)

Influencer

  • Gonzalo Gobich (USA)
  • Juan de Montreal (USA)
  • Jose Gonzalo Bulacio (USA)
  • Alexander Otaola (USA)
  • German Pinteño (ARGENTINA)
  • Brisa Florentín (ARGENTINA)

Revelación

  • Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
  • Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
  • Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
  • Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
  • Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

  • El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
  • Inmigración TV - Youtube (USA)
  • Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)

Programa Deportivo en Televisión

  • Modo Fútbol - Telemundo (USA)
  • Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)
  • Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
  • Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
  • F90 - ESPN (ARGENTINA)
  • F12 - ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

  • SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
  • Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
  • Intrusos - América TV (ARGENTINA)
Intrusos. Foto: Instagram @intrusos

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

  • Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
  • Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)
  • Esteban Mirol (ARGENTINA)

Latinos por el Mundo

  • Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)
  • Roxana Salerno (USA)
  • Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
  • Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)
  • Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

  • Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)
  • Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
  • Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)

Canal de Streaming

  • Radio Zónica (ARGENTINA)
  • Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
  • Con los amis Podcast (USA)
  • RealM26 (USA)
  • DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Documental en Plataformas

  • Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
  • Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
  • Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)
  • Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)

Programa Infantil en TV y Plataformas

  • La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)
  • Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
  • Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)
  • Efecto N - “TVN” (CHILE)

Contenido Argentino en Estados Unidos

  • Club Miami - TYC Sports Internacional(MIAMI)
  • Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
  • Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
  • El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

  • Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
  • Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)
  • IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

  • Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
  • Copa potrero (ESPN Argentina)
  • Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

  • Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA)
  • All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
  • Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
  • Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)