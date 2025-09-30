Quién ganó el Martín Fierro de Oro: todos los premiados de la noche
Este lunes se llevó adelante la entrega de los Premios Martín Fierro, en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Con Santiago del Moro como el gran ganador de la noche, con su obtención del Oro, se reconoció a lo mejor de la televisión abierta de 2024.
Justamente, el evento estuvo conducido por Santiago del Moro y fue transmitido por Telefe.
“Pensé que este momento nunca iba a llegar. Es el premio al laburo. A levantarme todos los días de mi vida a las 4:45 de la mañana. A creer en mí. Es el fruto del que un día un chico soñó con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y ¡aguante la televisión carajo, viva la Argentina!”, expresó el presentador.
En la división de los premios, Telefe se quedó con 15, El Trece con 8, América 6, Canal 9 con 5 y la TV Pública con 1.
Martín Fierro 2025: todos los ganadores
Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro (Telefe).
Mejor Panelista:
Bremer, Luís (A La Tarde – América), García Sáez, Diego (Todas Las Tardes – elnueve), Kavlin, David (Todas Las Tardes – elnueve), Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe).
Musical:
La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco, Pasión De Sábado (América) Marcela Baños, Planeta 9 (elnueve), Edith Hermida y Maia Chacra.
Aviso Publicitario:
Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut, Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América, Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis, Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla.
Cronista / Movilero:
Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe). Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece), Quiroz, Oliver (A La Tarde – América), Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente – telefe).
Noticiero Diurno
Arriba Argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro, El Noticiero De La Gente (telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini, Telenueve Al Mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino.
Viajes / Turismo:
Iván De Viaje (telefe) – Iván De Pineda, Resto Del Mundo (eltrece) – Federico Bal, Tenés Que Ir (elnueve) – Hernán Lirio.
Actor De Reparto:
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece), Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece), Ferro, Rafael (Margarita – telefe).
Martín Fierro leyenda: Mirtha Legrand.
Deportivo:
Carburando (eltrece), Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans.
Gastronomía:
Ariel En Su Salsa (telefe) – Ariel Rodríguez Palacios, Comer Para Creer (América) – Lourdes Sánchez, Qué Mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo.
Branded Content:
El Gran Bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe), Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal – telefe), Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 – telefe).
Martín Fierro Minuto de Oro: Partido entre Argentina y Colombia por la final de la Copa América, el 14 de julio de 2024.
Actriz De Reparto:
Calvo, Julia (Margarita – telefe), Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece), Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece).
Interés General:
La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand, Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut, Susana Giménez (telefe) Susana Giménez.
Reality:
Cantando 2024 (América) – Florencia Peña, Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro, Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe.
Director:
Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe), Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece), Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece).
Actriz Protagonista De Ficción:
Macedo, Isabel (Margarita – telefe), Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece), Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece).
Labor Periodística Masculina:
Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – telefe), Castro, Nelson (Telenoche – eltrece), Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve).
Jurados:
Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe), Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América), Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece).
Magazine:
A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa, Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano, DDM (América) Mariana Fabbiani, Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri.
Revelación:
Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy), Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita), Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín).
Director De No Ficción:
Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América), Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe), Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe), Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe).
Autor/Guionista:
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece), Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe), Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece).
Labor Humorística:
Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública), Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece), Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe).
Labor En Conducción Femenina:
David, Pamela (Desayuno Americano – América), Fabbiani, Mariana (DDM – América), Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe), Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe), Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe), Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Humorístico / De Actualidad:
Bendita (elnueve) – “Beto” Casella, Pares De Comedia (NET) – Luis Rubio, Pasó En América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli.
Noticiero Nocturno:
América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi, Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili, Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger.
Entretenimientos:
Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi, Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa, Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka.
Ficción:
El Encargado (eltrece) – Guillermo Francella y Gabriel Goity, El Método (elnueve) – Paola Barrientos, Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro, Margarita (telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte.
Periodístico:
A La Tarde (América) – Karina Mazzocco, GPS (América) – Rolando Graña, LAM (América) – Ángel De Brito.
Labor Periodística Femenina:
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece), Larghi, Soledad (América Noticias – América), Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve), Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe).
Actor Protagonista De Ficción:
Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece), Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece), Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece).
Big Show:
Bake Off Famosos (telefe) – Wanda Nara, La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich, Noche Al Dente (América) Fernando Dente.
Labor En Conducción Masculina:
Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece), De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe), Del Moro, Santiago (Gran Hermano – telefe), Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece).
Programa De Servicios:
ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz, BA Emergencias (elnueve), Intelexis Mujer (NET).
Cultural / Educativo:
Argentina De Película (América) – Tete Coustárot, Proyecto Tierras (telefe) – Germán Martitegui, Tecno Tendencias (América) – Fernando Carolei.
Producción Integral:
Bake Off Famosos (Wanda Nara – telefe), Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe), Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve).