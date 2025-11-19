Premios Martín Fierro a la Salud: todos los ganadores de la ceremonia

La ceremonia se llevó a cabo en el Golden Center de Parque Norte, bajo el lema “Celebramos a quienes con su vocación transforman vidas”.

Premios Martín Fierro, NA

Este martes 18 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de los Martín Fierro a la Salud, que tuvo el lema "Celebramos a quienes con su vocación transforman vidas”.

Estos galardones son una iniciativa llevada adelante por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), con el objetivo de dar un reconocimiento a los medios, entidades y médicos que promueven la salud.

Premios Martín Fierro a la Salud.

El evento se desarrolló en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires, con la presencia de más de 600 invitados. El jurado estuvo conformado por Sergio Perrone, Conrado Estol, Silvia Bentolila, Agustina Rossi y Marcelo Suárez, referentes de la industria.

El canal Murad realizó la transmisión via streaming, con la alfombra roja incluida.

Martín Fierro.

Martín Fierro a la Salud: todos los ganadores

Acceso Equitativo a la Salud

Red Provincial de Telesalud – Córdoba

Hospital Garrahan – Ciudad de Buenos Aires

Ganador: Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires

Red de Salud Intercultural y Telemedicina – Provincia de Jujuy

Educación para la salud

Unicef Argentina – Campaña #TípicoDeAdultos

Ganador: Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal

Medifé – Campaña “Sin excusas”

Consejo Publicitario Argentino + UNFPA Argentina + Agencia VML – Campaña “Una charla más fácil”

Investigación con compromiso social

Universidad Nacional de San Luis

Ganador: Instituto FLENI - Investigación en Neurociencias

Hospital Italiano de Buenos Aires

Innovación en el Sector Público

Provincia de Buenos Aires – Salud Digital Bonaerense

Neuquén – ANDES y App Mi Salud NQN

Ganador: PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI

BOTI – CABA

Innovación en el Sector Privado

Ganador: Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos

Hospital Italiano de Rosario – Historia Clínica Digital y Telemedicina

Traditum – Desarrollo tecnológico de vanguardia

Universidad Nacional de San Luis- Desarrollo terapéutico para el síndrome urémico hemolítico

RCTA – Innovación tecnológica eficiente y transparente

Hospital Italiano de Buenos Aires - Ensayo TAI (Terapéutica Antirretroviral Individualizada)

Comunicación y divulgación

Dr. Daniel López Rosetti - Telefe y multiplataforma

Santi Talledo - Programa Ceromiligramos

Mucho más que Todo – Canal MURAD

Tatiana Schapiro - Ciclo de Entrevistas de Salud Infobae

Guillermo Lobo - Todo Noticias

Manos que cuidan

Ganador: ONG Cuerpo y Alma

UNICEF Argentina

Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario + Fundación de Apoyo

Empresas con sentido

Roche Argentina – Programa “Más Cerca”

Ganador: Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”

OSDE – Campaña “15 minutos para cuidar tu salud”

Swiss Medical – Campaña “Swilina”

Capitales que transforman

Laboratorios Richmond – Planta de biotecnología en Pilar

Adium – Inversión en planta de San Juan

Ganador: Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida

Gador – Nueva planta de oligonucleótidos y acceso a tratamientos para FQ y AME

Cobertura de valor

HOMINIS – Programa de automatización de procesos

Galeno – Planes inclusivos con foco en salud preventiva

OSUTHGRA / UTHGRA – Proyecto RCP y Desfibriladores

Ganador: APROS – Programa “APROSS + Cerca”

Industria que alimenta

Ganador: Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”

Mastellone Hermanos S.A – Campaña “Día Mundial de la Leche”

Zafrán – Modelo de triple impacto

Pacientes protagonistas

Ganador: Proyecto Sirenas – Agostina Bisio

Fundación Un Gran Día - Román Luna

Red de Pacientes con Cáncer de Mama – LALCEC Survivor Stories

Ciclo Seres Libres - Gastón Pauls

Influencia