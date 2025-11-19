Premios Martín Fierro a la Salud: todos los ganadores de la ceremonia
La ceremonia se llevó a cabo en el Golden Center de Parque Norte, bajo el lema “Celebramos a quienes con su vocación transforman vidas”.
Estos galardones son una iniciativa llevada adelante por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), con el objetivo de dar un reconocimiento a los medios, entidades y médicos que promueven la salud.
El evento se desarrolló en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires, con la presencia de más de 600 invitados. El jurado estuvo conformado por Sergio Perrone, Conrado Estol, Silvia Bentolila, Agustina Rossi y Marcelo Suárez, referentes de la industria.
El canal Murad realizó la transmisión via streaming, con la alfombra roja incluida.
Martín Fierro a la Salud: todos los ganadores
Acceso Equitativo a la Salud
- Red Provincial de Telesalud – Córdoba
- Hospital Garrahan – Ciudad de Buenos Aires
- Ganador: Salud Digital Bonaerense – Provincia de Buenos Aires
- Red de Salud Intercultural y Telemedicina – Provincia de Jujuy
Educación para la salud
- Unicef Argentina – Campaña #TípicoDeAdultos
- Ganador: Centro Rossi – Campaña Solidaria de Vacunación Antigripal
- Medifé – Campaña “Sin excusas”
- Consejo Publicitario Argentino + UNFPA Argentina + Agencia VML – Campaña “Una charla más fácil”
Investigación con compromiso social
- Universidad Nacional de San Luis
- Ganador: Instituto FLENI - Investigación en Neurociencias
- Hospital Italiano de Buenos Aires
Innovación en el Sector Público
- Provincia de Buenos Aires – Salud Digital Bonaerense
- Neuquén – ANDES y App Mi Salud NQN
- Ganador: PAMI – “Mi PAMI” + UPAMI
- BOTI – CABA
Innovación en el Sector Privado
- Ganador: Fundación Sanatorio Güemes – Ensayos Clínicos
- Hospital Italiano de Rosario – Historia Clínica Digital y Telemedicina
- Traditum – Desarrollo tecnológico de vanguardia
- Universidad Nacional de San Luis- Desarrollo terapéutico para el síndrome urémico hemolítico
- RCTA – Innovación tecnológica eficiente y transparente
- Hospital Italiano de Buenos Aires - Ensayo TAI (Terapéutica Antirretroviral Individualizada)
Comunicación y divulgación
- Dr. Daniel López Rosetti - Telefe y multiplataforma
- Santi Talledo - Programa Ceromiligramos
- Mucho más que Todo – Canal MURAD
- Tatiana Schapiro - Ciclo de Entrevistas de Salud Infobae
- Guillermo Lobo - Todo Noticias
Manos que cuidan
- Ganador: ONG Cuerpo y Alma
- UNICEF Argentina
- Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario + Fundación de Apoyo
Empresas con sentido
- Roche Argentina – Programa “Más Cerca”
- Ganador: Bayer – Proyecto “Estudio Lucía”
- OSDE – Campaña “15 minutos para cuidar tu salud”
- Swiss Medical – Campaña “Swilina”
Capitales que transforman
- Laboratorios Richmond – Planta de biotecnología en Pilar
- Adium – Inversión en planta de San Juan
- Ganador: Laboratorio Elea – Producción de pembrolizumab y semaglutida
- Gador – Nueva planta de oligonucleótidos y acceso a tratamientos para FQ y AME
Cobertura de valor
- HOMINIS – Programa de automatización de procesos
- Galeno – Planes inclusivos con foco en salud preventiva
- OSUTHGRA / UTHGRA – Proyecto RCP y Desfibriladores
- Ganador: APROS – Programa “APROSS + Cerca”
Industria que alimenta
- Ganador: Danone Argentina – Proyecto “Alimentar por un Futuro”
- Mastellone Hermanos S.A – Campaña “Día Mundial de la Leche”
- Zafrán – Modelo de triple impacto
Pacientes protagonistas
- Ganador: Proyecto Sirenas – Agostina Bisio
- Fundación Un Gran Día - Román Luna
- Red de Pacientes con Cáncer de Mama – LALCEC Survivor Stories
- Ciclo Seres Libres - Gastón Pauls
Influencia
- Ganador: Dr. Facundo Pereyra
- Dr. Conrado Estol
- Dra. Julieta Moras
- Gabriel Rolón