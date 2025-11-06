Bizarrap lanzó la “BZRP Music Session #0/66” junto a Daddy Yankee

El productor argentino revolucionó las redes sociales con este histórico tema con el “padre” del reggaetón. Escuchalo en la nota.

Daddy Yankee. Foto: Captura

Bizarrap volvió a revolucionar la escena musical con un lanzamiento histórico: este miércoles 5 de noviembre presentó su nueva BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee, una de las máximas figuras del reggaetón a nivel mundial.

El anuncio oficial se realizó ayer martes a través de las redes sociales del DJ argentino, donde publicó una imagen y el siguiente texto: “@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66 – MAÑANA”, acompañada de los horarios de estreno en distintos países.

La colaboración generó una ola de expectativa entre los fanáticos, ya que marca el regreso musical de Daddy Yankee tras su retiro anunciado en 2023.

El misterio detrás de la sesión con Daddy Yankee

La sesión fue identificada con un número poco habitual: #0/66, en lugar de la numeración tradicional, y despertó teorías entre los seguidores sobre un nuevo formato dentro de las ya legendarias BZRP Music Sessions.

Bizarrap lanza una explosiva sesión junto a Daddy Yankee. Foto: Instagram.

Bizarrap, conocido por sus colaboraciones con artistas como Shakira, Nicky Jam, Quevedo y Residente, une fuerzas esta vez con el “Big Boss” del reggaetón, en lo que promete ser un lanzamiento que hará historia en la música latina.