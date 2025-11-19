El impensado anuncio de Bizarrap tras la Session con Daddy Yankee: “Hicimos como tres temas”

El joven artista reveló que grabaron más canciones al margen de la Session que se lanzó días atrás. El comentario de Bizarrap en el stream con Davoo Xeneize que generó todo tipo de reacciones en la música

Los artistas tienen más canciones en el tintero. Foto: Diario Huarpe

Bizarrap lanzó una Session especial con nada menos que Daddy Yankee el pasado 6 de noviembre y los artistas enloquecieron al ambiente de la música. A pocos días de haberse publicado la canción, el joven productor argentino confirmó que tiene grabado más temas con el histórico cantante puertorriqueño.

En un stream realizado con Davoo Xeneize, Bizarrap brindó detalles de lo que fue el encuentro con Daddy Yankee y se remontó al año 2021. “Yo le dije ‘mirá, podemos hacer un reggaetón recontra pesado’, que igual lo hicimos, pero supongo que lo va a sacar él”, relató. De inmediato Davo lo interrumpió. “Pará ¿cómo es eso?“, le dijo.

“Hicimos como tres o cuatro temas y yo soy muy fanático del Daddy. Llegó en 2021 al estudio, yo estaba re cagado, imaginate... Llega y dice ‘Biza, mostrame lo que quieras que yo lo rapeo’. Yo confío en vos”, recordó.

“Pongo play al primero, el chabón se saca los anteojos y me dice ‘hermano, esto es increíble, es mi esencia, poneme a grabar’. Agarró un audio de WhatsApp y el chabón tiró toda la canción casi. Tengo el audio ese”, dijo Biza sobre la canción que todavía no salió. “Mandamelo después“, aprovechó Davo.

Después de aquel encuentro en 2021, se volvieron a juntar este 2025 después de haber visto a Bad Bunny en La Residencia, un evento exitoso que se llevó a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico entre julio y septiembre. “Dije ‘a ver si remontamos lo del Daddy’”, recordó.

Bizarrap lanza una explosiva sesión junto a Daddy Yankee. Foto: Instagram.

El productor argentino se imaginaba un estudio de alta gama en una zona codiciada de Puerto Rico, pero Daddy Yankee lo recibió en un barrio humilde con un trasfondo importante para él. “Era el barrio del Daddy original. Salió a la calle y dijo ‘vengan, este es el estudio, el primero donde grabé todos mis temas’”, destacó Bizarrap en un testimonio que despertó todo tipo de reacciones. Por el momento, se desconoce cuándo saldrán a la luz las canciones tras el furor de la Session.

La histórica heladería de barrio que Bizarrap eligió para una publicidad de sus nuevas zapatillas: tiene el mejor dulce de leche

Si le preguntas a las personas que viven en Haedo o en sus cercanías cuál es el mejor dulce de leche, no lo dudan ni un segundo. La heladería Flores se destaca desde 1965 por esta delicia, que es totalmente diferente a todos los demás dulce de leches.

Sin embargo, ahora llamó la atención por algo que va más allá de su exquisito helado: Bizarrap eligió la fachada de este negocio para promocionar su nuevo calzado de Adidas en las calles donde creció.

Bizarrap promocionando su nuevo calzado de Adidas. Foto: Instagram @bizarrap

En el video, se puede ver a Bizarrap recorriendo el barrio que lo vio crecer, junto a las vías del tren Sarmiento. Además, al final del clip aparece Lamine Yamal, el jugador del momento, jugando al fútbol junto a Bizarrap.