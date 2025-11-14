La Noche de las Heladerías no terminó y un local ofrecerá 2x1 en el cuarto: lo visitó Bizarrap y tiene el mejor dulce de leche
Aunque la Noche de las Heladerías ya terminó, hay una buena noticia: una heladería de Zona Oeste reconocida por tener uno de los mejores dulces de leche, ofrecerá una noche exclusiva con 2x1 en el cuarto kilo. Además, en los últimos días el local fue protagonista de un comercial realizado por Bizarrap.
La heladería que ofrecerá 2x1 en el cuarto kilo
Si le preguntás a quienes viven en Haedo o en sus alrededores cuál es el mejor dulce de leche, no dudan ni un segundo. La heladería Flores se destaca desde 1965 por esta delicia, que es totalmente diferente a todos los demás dulces de leche. Además, también es reconocida por sus sabores frutales, entre los que sobresalen la ciruela y el melón.
En la última semana, la heladería llamó la atención por algo que va más allá de su exquisito helado: Bizarrap eligió la fachada de este negocio para promocionar su nuevo calzado de Adidas en las calles donde creció.
La heladería Flores de Haedo ofrecerá 2x1 en el cuarto kilo
El miércoles 19 de noviembre, la heladería Flores se prepara para su propia Noche de las Heladerías y, desde las 19, ofrecerá 2x1 en el cuarto kilo hasta el cierre. Se podrán llevar hasta dos promociones por persona, es decir, cuatro cuartos de kilo por cada cliente.
Dónde queda la icónica heladería Flores
Con más de seis décadas de historia, la heladería Flores se encuentra en Carlos Tejedor 1359 en Haedo, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. Sin dudas, es una de las heladerías más destacadas del barrio gracias a su dulce de leche, que es verdaderamente único.
La historia de la heladería Flores, un emblema de Haedo
La Heladería Flores, ubicada en Haedo, tiene sus raíces a fines del siglo pasado, cuando José María Braga trasladó el negocio desde la estación de Flores hasta el barrio.
Desde entonces, se consolidó como un local tradicional, manteniendo gran parte de su estilo original, con azulejos clásicos, cartelera de madera y una estética nostálgica que refleja décadas de historia y de vínculos con los vecinos.
Actualmente, la heladería está a cargo de Juan Francisco Brandan y su familia, quienes han logrado conservar la esencia del lugar mientras modernizan de manera cuidadosa algunos aspectos como heladeras, mostrador y piso.
Con los años, la heladería se transformó en un referente del barrio, conocida por su dulce de leche y productos elaborados con frutas de estación. La apertura durante todo el año permitió ampliar su público y fortalecer su vínculo con la comunidad.