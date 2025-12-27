El regalo de Navidad de Bizarrap: el productor lanzó BZRP Music Session #62 junto a J Balvin
El argentino publicó un nuevo tema en los últimos días del año, esta vez con la colaboración del colombiano.
El productor argentino Bizarrap lanzó este viernes su nuevo proyecto junto al cantante colombiano J Balvin, una colaboración que generó fuertes expectativas dentro de la industria musical latina.
Se trata de la BZRP Music Session #62, cuyo estreno tuvo lugar para este 26 de diciembre a las 21:00 (hora argentina). El anuncio provocó un inmediato revuelo entre los seguidores de ambos artistas, ya que se especuló con que la sesión podría incluir una respuesta de J Balvin a Residente, algo que finalmente no ocurrió.
La confirmación de la salida se dio durante la celebración de Navidad, a través de una imagen publicada en redes sociales en la que Bizarrap y J Balvin aparecen sosteniendo zapatillas deportivas como si fueran teléfonos.
La postal estuvo acompañada por el mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”, lo que desató millones de interacciones y teorías sobre el contenido del tema.
Finalmente, la canción escapó a muchas de las especulaciones y no tiene mensajes dedicados a Residente. En cuanto a lo sonoro, aparece como una combinación de géneros, con un estribillo pegadizo habla de que "la que me olvidó se le olvidó que me olvidó”.
La session de Bizarrap con Residente en 2022 marcó un distanciamiento con J Balvin
El anuncio había reavivado el recuerdo de la histórica polémica entre J Balvin y Residente, iniciada en 2021 y profundizada en 2022, cuando Bizarrap lanzó la BZRP Music Session #49 junto al rapero puertorriqueño, quien incluyó fuertes críticas hacia el cantante colombiano.
En aquella canción, Residente lanzó cuestionamientos directos contra J Balvin y profundizó una disputa que se había iniciado el año anterior, cuando el artista colombiano impulsó un boicot a los Latin Grammy al considerar que el evento no reconocía de manera adecuada a la música urbana.
A lo largo de la letra, el rapero puertorriqueño puso en duda la legitimidad artística de J Balvin, a quien calificó como una figura prefabricada dentro del reggaetón y a quien señaló por prácticas de apropiación cultural.
También hizo referencia a episodios que habían generado polémica, como el videoclip de “Perra” y la obtención del premio a Mejor Artista Afrolatino, reconocimientos que alimentaron el debate público en torno a su figura.
Frente a estos ataques, J Balvin eligió no responder de manera directa. En declaraciones posteriores, explicó que prefería concentrarse en su carrera musical y mantenerse al margen de confrontaciones públicas.