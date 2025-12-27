El regalo de Navidad de Bizarrap: el productor lanzó BZRP Music Session #62 junto a J Balvin

El argentino publicó un nuevo tema en los últimos días del año, esta vez con la colaboración del colombiano.

Bizarrap junto a J Balvin. Foto: Instagram / bizarrap.

El productor argentino Bizarrap lanzó este viernes su nuevo proyecto junto al cantante colombiano J Balvin, una colaboración que generó fuertes expectativas dentro de la industria musical latina.

Se trata de la BZRP Music Session #62, cuyo estreno tuvo lugar para este 26 de diciembre a las 21:00 (hora argentina). El anuncio provocó un inmediato revuelo entre los seguidores de ambos artistas, ya que se especuló con que la sesión podría incluir una respuesta de J Balvin a Residente, algo que finalmente no ocurrió.

La confirmación de la salida se dio durante la celebración de Navidad, a través de una imagen publicada en redes sociales en la que Bizarrap y J Balvin aparecen sosteniendo zapatillas deportivas como si fueran teléfonos.

La postal estuvo acompañada por el mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”, lo que desató millones de interacciones y teorías sobre el contenido del tema.

Finalmente, la canción escapó a muchas de las especulaciones y no tiene mensajes dedicados a Residente. En cuanto a lo sonoro, aparece como una combinación de géneros, con un estribillo pegadizo habla de que "la que me olvidó se le olvidó que me olvidó”.

J Balvin

La session de Bizarrap con Residente en 2022 marcó un distanciamiento con J Balvin

El anuncio había reavivado el recuerdo de la histórica polémica entre J Balvin y Residente, iniciada en 2021 y profundizada en 2022, cuando Bizarrap lanzó la BZRP Music Session #49 junto al rapero puertorriqueño, quien incluyó fuertes críticas hacia el cantante colombiano.

En aquella canción, Residente lanzó cuestionamientos directos contra J Balvin y profundizó una disputa que se había iniciado el año anterior, cuando el artista colombiano impulsó un boicot a los Latin Grammy al considerar que el evento no reconocía de manera adecuada a la música urbana.

A lo largo de la letra, el rapero puertorriqueño puso en duda la legitimidad artística de J Balvin, a quien calificó como una figura prefabricada dentro del reggaetón y a quien señaló por prácticas de apropiación cultural.

También hizo referencia a episodios que habían generado polémica, como el videoclip de “Perra” y la obtención del premio a Mejor Artista Afrolatino, reconocimientos que alimentaron el debate público en torno a su figura.

Frente a estos ataques, J Balvin eligió no responder de manera directa. En declaraciones posteriores, explicó que prefería concentrarse en su carrera musical y mantenerse al margen de confrontaciones públicas.