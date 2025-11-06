Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y una nueva renuncia

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

Este miércoles 5 de noviembre se llevó adelante una gala especial en MasterChef Celebrity 2025, ya que se conoció al tercer eliminado de la competencia. Como si fuera poco, poco antes del programa revelaron que una de las jugadoras decidió renunciar.

Once participantes se jugaron la permanencia en una gala de eliminación de alto voltaje, sometidos a la estricta evaluación de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

El grupo en riesgo con delantal negro incluía a figuras como Luis Ventura, Alex Pelao, Emilia Attias, El Peque Schwartzman, Andy Chango, Momi Giardina, Sofía Gonet, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Chino Leunis y Valentina Cervantes.

Quién se fue de MasterChef Celebrity 2025

La tensión se concentró en la “cuerda floja” con Luis Ventura, Alex Pelao, el Peque Schwartzman y Andy Chango. Tras salvar a Ventura y Pelao por una mínima diferencia, Donato anunció el veredicto final.

Peque Schwartzman fue eliminado de Masterchef Celebrity 2025. Video: x MasterchefAr.

El participante que se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity fue el tenista El Peque Schwartzman.

La dificultad del desafío se escondía bajo las cajas misteriosas, que contenían ingredientes típicos de la gastronomía argentina. La consigna de los chefs fue exigente: cocinar algo completamente distinto, pero asegurando que el producto original se sintiera en la degustación.

Peque Schwartzman fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025. Foto: X MasterchefAr

Quién renunció a MasterChef Celebrity 2025

Una noticia sacudió este miércoles los pasillos de MasterChef Celebrity: Valentina “Valu” Cervantes, una de las concursantes más queridas por el público, ha decidido abandonar el reality culinario de forma “intempestiva”, según reveló Ángel de Brito.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

La primicia fue revelada por el conductor de LAM, quien desató el misterio al confirmar que la renuncia se debió a motivos personales y sentimentales. De todos modos, su salida todavía no se emitió.

Una vez revelado el nombre, el conductor fue categórico: Valu Cervantes se va del país en los próximos días por un pedido directo de Enzo Fernández.

“Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, precisó De Brito.