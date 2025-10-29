Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: se definió la segunda salida del reality de cocina

Este martes se emitió la segunda gala de eliminación del programa que conduce Wanda Nara.

MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

Masterchef Celebrity 2025 completó su segunda eliminación, por lo que se elevan las dificultades y los famosos deben hacer un mayor esfuerzo para permanecer en la competencia.

En base al formato del programa, los 10 participantes que obtuvieron la peor puntuación a lo largo de la semana pasaron a la gala de eliminación, que tuvo una particularidad en cuanto a los días.

Masterchef Celebrity Foto: x @fedeebongiorno

Si bien la eliminación estaba pactada para el domingo 26 de octubre, la cobertura de Telefe de las elecciones legislativas 2025 hizo que se posponga la emisión del programa que lidera Wanda Nara.

De esta manera, el martes por la noche se conoció la decisión final de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Las primeras salidas en el programa habían sido la del Roña Castro, eliminado por los jurados, y la de Pablo Lescano, que renunció al reality.

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025

Este martes, se enfrentaron para permanecer en Masterchef Celebrity 2025: Agustín “Cachete” Sierra, Maxi López, Esteban Mirol, Momi Giardina, Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “Turco” Husaín y Julia Calvo.

Esteban Mirol fue eliminado de Masterchef Celebrity 2025. Video: x MasterchefAr.

El desafío de la velada constaba de preparar un plato en base a sabores agridulces, con la presencia de una fruta fresca o deshidratada. El tiempo asignado fue de 60 minutos.

Tras las degustaciones, los jurados llamaron a dos participantes para dar la decisión final. De esta manera, el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity fue Esteban Mirol, que fue superado en la última instancia por Miguel Ángel Rodríguez.

Esteban Mirol, eliminado de Masterchef Celebrity 2025. Foto: SMN

El periodista y conductor no convenció a los jueces y fue eliminado de la competencia tras dos semanas. “Gracias por haberme invitado a Masterchef. Las cosas salieron mal y bueno, acepto la decisión. Yo recibí siempre todos los mensajes de ustedes, yo tomé muy en serio el programa”, expresó en su mensaje de despedida.

Ante la propuesta de volver en un posible repechaje, Mirol afirmó que estaría encantado, aunque aclaró: “Me tengo que preparar un poquito más”.

