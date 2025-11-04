Wanda Nara y Valentina Cervantes aclararon los rumores de vinculación con Enzo Fernández: “Bienvenida a la fama”

La conductora del reality y la mujer del futbolista aclararon los rumores que circularon durante todo el tiempo. La transmisión se podrá ver en la gala de este martes.

Valentina Cervantes y Wanda Nara. Foto: Instagram.

Este martes, en una nueva gala de MasterChef Celebrity se verá el ida y vuelta más esperado de todos: Wanda Nara, la conductora del reality, y Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, abordaron el tema de los rumores de mensajes entre el futbolista y la empresaria.

En el programa, la conductora se dirigió a la modelo para aclarar los rumores que la vinculaban con Enzo Fernández. “Y aprovecho aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas”, arremetió la empresaria. En ese momento, Valentina asintió e intentó no darle vuelta al asunto. “Inventos. Bienvenida a la fama. Es así”, agregó Wanda, sin pelos en la lengua.

Wanda Nara y Valentina Cervantes aclararon los rumores. Video: Telefe.

Cómo comenzó la guerra entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

En enero de 2023, cuando el país todavía celebraba el título del Mundial, Enzo Fernández y su familia decidieron pasar unos días en un conocido country de zona norte, mientras Wanda Nara también disfrutaba del verano en el mismo lugar.

Una tarde, el futbolista salió a caminar y según revelaron en A la Tarde, en ese momento Wanda lo habría visto desde lejos, tomó su celular y —según la información que circuló— le escribió por Instagram: “Te vi caminando por el barrio. Si querés, escribime”, habría sido el mensaje que la conductora le envió al jugador.

Valu Cervantes y Wanda Nara. Foto: Canal26.com

La historia, que hasta ese momento se mantenía en rumores, generó repercusiones inmediatas en el entorno del futbolista y de su pareja. En SQP, Valentina Cervante respondió con tranquilidad ante las cámaras: “No hay ningún problema con Wanda”.

Cuando le mencionaron el presunto mensaje, fue tajante: “Que yo sepa no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de nada. Ni le pregunté. Mira si me voy a molestar por una boludez”. También descartó cualquier enfrentamiento con la empresaria: “Yo me siento muy cómoda, soy súper transparente. Me caen muy bien todos. No tengo ningún problema con ella”.

Aunque Cervantes intentó desdramatizar la situación, desde la producción de MasterChef aseguran que no hay buena relación entre ambas. “Ella no se banca a Wanda, habla mal de ella. Aceptó estar en el programa porque le conviene, pero la tensión se nota”, comentó Majo Martino.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

Según los panelistas, Enzo Fernández nunca respondió el mensaje, aunque el episodio fue tema de conversación en el grupo de parejas de futbolistas. “Wanda tiró el mensaje para ver si picaba, pero Enzo no contestó”, sostuvieron.

Algunos incluso afirmaron que los jugadores prefieren mantener distancia de la empresaria: “Le huyen todos porque saben que después termina siendo un escándalo mediático”.