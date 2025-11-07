Sorpresa en la televisión por lo que se supo del futuro de Jorge Rial: “Termina en diciembre”

El conductor de Argenzuela dejará su programa en diciembre por cuestiones de salud. Los detalles detrás de su decisión que resonó en el ambiente de la televisión y el espectáculo.

El conductor de Argenzuela por Radio 10 dejará el programa en el mes de diciembre por cuestiones de salud.

Jorge Rial, conductor radial y televisivo, tomó la decisión de dejar su programa de radio en el mes de diciembre por “recomendación médica”. Actualmente se encuentra realizando Argenzuela en C5N y también en Radio 10.

Todo indica que se abocará de lleno en el programa televisivo y el cuidado de su salud, con menores exigencias. Cabe recordar que en el año 2023 tuvo un gravísimo cuadro médico y al respecto dijo que “estuvo 10 minutos muerto”.

Los números que hace Argenzuela en Radio 10 son positivos, pero eso no impide que Rial decida priorizar su salud “bajando los decibeles”. En este sentido, Pablo Layus confirmó en Intrusos que su último programa radial será el 15 de diciembre.

“El que termina en diciembre su ciclo en Radio 10 es Jorge Rial. Va a seguir atado al Grupo Indalo con su programa Argenzuela, que le va muy bien. Le va muy bien en la radio pero querrá bajar los decibeles“, reveló Rodrigo Lussich.

"Un consejo de su médico de descansar un poco más, no tener mucho trabajo como lo estaba haciendo, más cuando había recibido el ofrecimiento de hacer algo en Canal 9 con Bendita. Él dijo que no", complemento Pablo Layus.

Qué le pasó a Jorge Rial

Los problemas de salud de Jorge Rial datan del 2023 cuando sufrió un infarto agudo de miocardio en Bogotá, Colombia, mientras estaba de vacaciones. Fue hospitalizado de urgencia, le colocaron un stent después de un cateterismo y estuvo clínicamente muerto durante unos 10 minutos. Este episodio llevó a que se tomara un tiempo para recuperarse y evaluar su salud.

El pasado martes 28 de octubre, Rial se ausentó del programa en Radio 10 tras un problema de salud. Dijo que se trató de un cuadro de anemia agudo así que no formó parte tampoco del programa de televisión por C5N de la tarde por recomendación médica.

El miércoles 29 declaró: “Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia. Estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo”.

“Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo...”, explicó el periodista que intentó seguir con su rutina de trabajo, pero no pudo hacerlo por recomendación de los médicos.