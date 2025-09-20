La fulminante reacción de Morena Rial tras la reaparición de Silvia D’Auro: “Menos que una rata”

La hija de Jorge Rial respondió preguntas en redes sociales y no ocultó su enojo por la reaparición de su madre. Además, sorprendió al defender a su padre en medio de la polémica con Javier Milei.

Morena Rial y Silvia D'Auro. Foto: Instagram.

En los últimos días, la familia Rial volvió a ocupar la atención mediática tras la reaparición de Silvia D’Auro, y la respuesta de su hija Morena Rial no tardó en generar repercusiones. La joven influencer decidió expresarse abiertamente sobre su madre y no dudó en usar términos contundentes.

A través de una caja de preguntas en Instagram, Morena fue consultada directamente sobre D’Auro: “More, ¿qué pensás de la aparición de Silvia?”. Sin rodeos, la hija de Jorge Rial respondió: “Es nadie, menos que una rata”, dejando en claro la tensión que mantiene con su madre y recordando un pasado que, según su relato y el de su padre, estuvo marcado por momentos difíciles.

Historias de More Rial sobre Silvia D'Auro. Foto: Instagram / moreerial.

La joven también aprovechó la instancia para referirse a los recientes ataques de Javier Milei hacia su padre. Ante la pregunta: “Qué pensás de los ataques de Milei a tu papá?”, Morena defendió la labor de Jorge Rial: “Mi papá hace su trabajo y es el mejor. Dólar a 1500”, reafirmando su respaldo pese a las diferencias que atravesaron a lo largo de los años.

Historias de More Rial sobre Silvia D'Auro. Foto: Instagram / moreerial.

Cabe destacar que el conflicto con Milei inició luego de que Jorge Rial difundiera en su programa algunos de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), donde denunciaba supuestas coimas en el organismo.

Morena Rial y su escandaloso vínculo con Silvia D’Auro

La aparición de D’Auro en redes no solo removió recuerdos, sino que también abrió debates sobre el pasado familiar. La periodista Fernanda Iglesias, en su programa Puro Show (eltrece), contó detalles sobre situaciones complejas vividas por la familia.

Rocío Rial, Silvia D'Auro y Morena Rial. Fotos: archivo.

“Hubo una situación, como un poco violenta, en la cual ella como que le… termina pegando a una de las nenas. Y eso está grabado, eso me lo contó ella”, señaló.

More, lejos de quedarse en silencio, opinó sobre la panelista aprovechando otra de las preguntas de sus seguidores en el mismo box de Instagram. Para ella, tanto Fernanda como su madre son “tal para cual”.

Historias de More Rial sobre Silvia D'Auro. Foto: Instagram / moreerial.

Con estas declaraciones, Morena volvió a ventilar una vez más las las tensiones familiares que la marcaron desde su infancia. Nuevamente en pareja y nunca lejos de las polémicas, la ahora influencer les responde frecuentemente a sus seguidores.