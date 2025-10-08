Morena Rial estaría cerca de obtener prisión domiciliaria: el lugar en el que cumpliría su condena

La hija de Jorge Rial está detenida tras incumplir con los requisitos impuestos por la Justicia. Sin embargo, podría cumplir prisión domiciliaria en poco tiempo.

Jorge Rial continúa enfrentado con Morena Rial. Fotos: archivo.

Morena Rial estaría cerca de obtener el beneficio del arresto domiciliario. Su abogado Alejandro Cipolla, en diálogo con Polémica en el Bar, informó que el psiquiatra que la atendió explicó que “no tiene ninguna patología para tratar”.

Además, en su visita al programa, también contó que Evelyn, una de las amigas de la influencer, aportó un dato clave para el futuro de Morena.

“Está sin ningún privilegio, como cualquier otra detenida. Le llevé las cosas que le compró su padre. Está tranquila, pero con muchas ganas de irse. Voy a ser la tutora de su arresto domiciliario, que use mi domicilio para estar”, reveló la joven, dejando entrever que su amiga irá a su casa y no cerca de Jorge Rial y su hermana Rocío.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

“Para mí no es un esfuerzo. Soy muy amiga de ella, nos entendemos mucho. Estoy tranquila”, remarcó. Por su parte, la Justicia determinará en los próximos días si Morena puede irse de la cárcel de Magdalena con tobillera electrónica.

“Pronto volveré”: se supo cómo hace Morena Rial para seguir ganando plata en medio de su arresto

Morena Rial quedó detenida nuevamente tras incumplir con los requisitos impuestos por la Justicia tras la excarcelación excepcional que había conseguido en el verano por ser madre de un bebé chiquito. Sin embargo, la rebelde hija de Jorge Rial no cumplió y fue trasladada al penal de Magdalena, donde se encuentra incomunicada.

Allí permanecerá hasta tanto se lleve a cabo el juicio correspondiente por los delitos que se le imputan o, en su defecto, hasta que su abogado consiga que le otorguen la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Sin embargo, la influencer no se rinde: a través de cartas, se comunica con la persona que le maneja las redes sociales para seguir teniendo una entrada de dinero.

Las historias de Morena Rial que generaron escándalo. Foto: Instagram.

“Pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con Chismes con More (...) A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”, escribió la joven asegurando que pronto retomará ella misma la actividad en su cuenta de Instagram. Además, allí le agradeció a su abogado, Alejandro Cipolla, por representarla en este momento: “Gracias @alejandro_cipolla por tu apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.