Rating: Telefe mantiene el liderazgo en la TV de aire

Durante la última semana, se impuso nuevamente ante toda su competencia, según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital).

Telefe. Foto: Telefe

La señal de televisión Telefé lideró el rating durante la última semana, entre el lunes 3 de noviembre y el domingo 9 de noviembre.

Telefé se impuso de apertura a cierre, entre las 12:00 y las 23:59 con un promedio de 7,76 puntos de rating, según datos de la medidora de audiencia SMAD (Sistema de Medición Digital).

Rating SMAD. Foto: SMAD

Con una base de 998.026 casos, el “canal de las pelotas” sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 3,76.

El tercer lugar fue para América con 2,84 y le siguieron Canal 9 (1,49), TV Pública (0,24), NET TV (0,16) y Bravo (0,06).

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.