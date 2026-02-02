MasterChef Celebrity. Foto: Telefe

Este domingo 1 de febrero, Telefé lideró el rating de televisión de aire desde las 22.15 hasta la medianoche en Argentina, según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital).

Telefe. Foto: Telefe

Telefe (MasterChef Celebrity) cerró el prime time del domingo con un promedio de 11,10 puntos, dejando a El Trece (película “30 noches con mi ex”) en el segundo puesto, con 3,20.

El tercer lugar fue para América TV (Domingo de película) con 1,13 y le siguieron TV Pública (Se siente Argentina) con 0,93, Canal 9 (Decime algo lindo) con 0,44 y Net TV (Biri biri, la vida misma) con 0,07 puntos.

Eltrece, logo. Foto: eltrece

MasterChef Celebrity: quién se salvó de quedar eliminado este lunes

Este domingo, “MasterChef Celebrity” vivió La noche de última chance por Telefe. Los participantes con delantal gris compitieron por subir al balcón y evitar la gala de eliminación de este lunes 2.

Ian Lucas, Evangelina Anderson, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias y Turco Husaín enfrentaron un desafío de plato libre con ingredientes sorpresa, que debían obtener usando un arnés durante los 60 minutos de la prueba.

MasterChef Celebrity. Foto: Telefe

El jurado destacó el crecimiento de todos los concursantes y la calidad de los platos. Finalmente, entre Ian Lucas y Emilia Attias, el salvado fue Ian Lucas, quien subió al balcón.

De este modo, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Rusherking, Turco Husaín y Andy Chango quedaron en riesgo de eliminación que se definirá este lunes.

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.