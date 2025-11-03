Rating: Telefé volvió a liderar ampliamente la televisión de aire

Se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

La señal de televisión Telefé lideró el rating durante la última semana, entre el lunes 27 de octubre y el domingo 02 de noviembre.

Telefé se impuso de apertura a cierre, entre las 12 y las 23:59 con un promedio de 7,99 puntos de rating, según datos de la medidora de audiencia SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

Con una base de 999.575 casos, el “canal de las pelotas” sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 3,78.

Telefé lideró el rating de TV entre el 20/10/25 y el 2/11/25, según SMAD. Foto: SMAD

El tercer lugar fue para América con 2,69 y le siguieron Canal 9 (1,45), TV Pública (0,22), NET TV (0,15) y Bravo (0,06).

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.