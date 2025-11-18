La comedia dramática de Prime Video que conquista con sus 6 capítulos: de qué se trata

La producción desembarcó recientemente en la plataforma de streaming y se convirtió en una de las más vistas por los usuarios.

En esta oportunidad, la plataforma de streaming tiene en su lista la serie “Nordin”, recién lanzada en Prime Video. La producción cuenta con 6 capítulos y es dirigida por Joosje Duk y Achmed Akkabi, y se convirtió en una de las más vistas del momento por su divertida historia de comedia dramática.

De qué se trata la serie “Nordin”

“Cuando Nordin Kynani, un joven amante del lujo, se ve obligado por su madre a pasar un año dando clases en una escuela desfavorecida, espera que todo sea un camino de rosas. Pero entre alumnos rebeldes, un director corrupto y su propio ego, pronto descubre que la vida real no se trata de coches de lujo, sino de dejar huella. ¿Podrá convertir su vida y la de sus alumnos en un ejemplo de éxito, o fracasará estrepitosamente?”, explica la sinopsis oficial de Prime Video.

El protagonista de la serie, un joven millonario que empieza a trabajar en un colegio y descubre que otorgan calificaciones bajas a propósito para obtener subsidio, quiere exponer el sistema educativo.

Elenco de “Nordin”

Khalid Alterch

Georgina Verbaan

Achmed Akkabi

Zineb Fallouk

Hamza Benmira

Khalid Akouzdame

Prime Video lanzó la miniserie más intrigante del año: es rápida de ver y está llena de misterio

La llegada de “Malicia” a Prime Video, una miniserie británica compuesta por seis episodios, se consolidó como una de las novedades más comentadas de la temporada y reafirma que la duración no condiciona la calidad narrativa.

En los últimos meses, el público mostró una marcada preferencia por producciones breves que, sin perder profundidad, permiten historias compactas, dinámicas y libres de relleno. En esa línea, “Malicia” se ubica entre los títulos mejor recibidos por quienes buscan tensión, intriga y guiones cuidadosamente construidos.

"Malicia", serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

La serie sigue a Adam, un tutor joven con una notable capacidad para interpretar comportamientos y detectar matices en las personas que lo rodean. Esa habilidad, combinada con su encanto personal, lo acerca a los Tanner, una de las familias más acaudaladas e influyentes.

Su relación se intensifica cuando lo invitan a disfrutar unas exclusivas vacaciones en playas privadas de Grecia, un escenario donde el lujo oculta más de lo que muestra.

"Malicia", serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

Durante su estadía, Adam se ve inmerso en un entramado familiar marcado por tensiones soterradas, secretos antiguos y relaciones fracturadas. Lo que comienza como un viaje ideal se transforma en una experiencia inquietante, donde cada gesto y cada palabra cobran un peso particular.

La serie aprovecha esa atmósfera para construir un thriller psicológico en el que las apariencias se desmoronan lentamente, dejando ver la complejidad del poder, la manipulación y la fragilidad emocional.