Pinky SD de Un poco de ruido: el cumbiero que conquistó a Messi y llega con un mega show al Teatro Ópera

Juan Manuel Grossi charló con Tin Insaurralde en Las 26 del 26, el nuevo ciclo de entrevistas de Canal 26.

Pinky de "Un poco de ruido" pasó por el ciclo "Las 26 del 26" y charló con Tin Insaurralde. Foto: Ignacio Delfino / Canal 26

Pinky SD, creador de Un Poco de Ruido debuta este 20 de noviembre en el Teatro Ópera con “Pinky y La Comunidad Cumbiera”, un show que promete cumbia, invitados y muchas emociones. Pero antes, pasó por Las 26 del 26 y charló con Tin Insaurralde sobre su presente y qué se busca sobre él en Internet.

En esta entrevista, contó cómo nació “Un poco de ruido”, el programa que empezó como una idea entre amigos y se transformó en un fenómeno en redes. Además compartió cómo vive hoy este éxito y qué significó animarse a hacerlo realidad. Una charla sobre su recorrido, el crecimiento de la cumbia en las nuevas generaciones y el vínculo con el público.

Quién es Pinky SD de Un poco de ruido

Juan Manuel Grossi, conocido artísticamente como Pinky SD, es músico, productor y una de las figuras centrales de la nueva generación cumbiera argentina. Con más de 20 años de trayectoria, fue productor, tecladista y acordeonista en bandas históricas de la movida tropical como Los Gedes, Mala Fama, Repiola, Flor de Piedra, entre otras.

Además fundó “Un Poco de Ruido”, el programa de streaming musical más visto de Argentina. Junto a DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez), creó un espacio único donde los grandes artistas de la cumbia se reúnen a zapar y charlar en un formato espontáneo y cercano, que se convirtió en fenómeno cultural y generacional.

El éxito de Un Poco de Ruido trascendió las pantallas y llenó varios Arenas de Villa Crespo con “La Gran Zapada”. Durante el 2024 y 2025, Un Poco de Ruido recorrió escenarios y festivales de todo el país, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras y populares de la música argentina actual. El reconocimiento trascendió fronteras: Lionel Messi se declaró fan del proyecto y recibió a Pinky en Rosario, en un gesto que reafirma el alcance cultural del fenómeno.

Pinky también se presenta como solista, llevando su energía, talento y estilo único a escenarios de todo el país. En sus shows, combina clásicos de la cumbia, reversiones virales y su impronta musical en un formato explosivo, auténtico y cercano con el público.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

